Aktualisiert am

Die Last der Deutschen mit der Bürokratie

Allensbach-Umfrage : Die Last der Deutschen mit der Bürokratie

Es gibt gesellschaftspolitische Themen, die nur selten die öffentliche Diskussion beherrschen, die aber viele Bürger stark beschäftigen, unterschwellig allgegenwärtig sind und damit auch wesentlich das gesellschaftliche Klima prägen. Lange Zeit war die Einwanderung ein solches Thema, bevor es mit dem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen in den Jahren 2015 und 2016 in seiner ganzen Brisanz sichtbar wurde und dabei auch zeigte, wie gefährlich es für die Demokratie sein kann, wenn sich allmählich aufstauender Ärger in der Bevölkerung von den politisch Verantwortlichen zu lange ignoriert wird.

Ein weiteres Beispiel – wenn auch von deutlich geringerer Brisanz – ist das Thema Bürokratie. Zwar sind allgemein formulierte Forderungen nach einem Bürokratieabbau oft zu hören, doch nur selten werden diese konkretisiert. Initiativen mit dem Ziel, im großen Stil Gesetze, Verordnungen, Kontrollen oder Berichtspflichten abzuschaffen, spielen in der Diskussion keine Rolle mehr, seit Friedrich Merz und Paul Kirchhof vor mehr als 15 Jahren mit dem Versuch scheiterten, ein Steuersystem zu propagieren, bei dem die Bürger ihre Steuer in zehn Minuten auf einem Bierdeckel ausrechnen können.