Eine schwache Wirtschaftsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, eine starke Inflation, entsprechend hohe Forderungen der Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen, steigende Zinsen und ausgabefreudige Kollegen im Bundeskabinett machen die Arbeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner derzeit schwierig. Wie nimmt die Bevölkerung die Lage der staatlichen Finanzensituation wahr? Macht sie sich Sorgen wegen der Staatsverschuldung, oder wird diese als weniger problematisch betrachtet?

Wie soll man nach Meinung der Bürger auf die Finanzierungslücke reagieren: Muss der Staat seine Ausgaben kürzen, oder sind angesichts der großen Aufgaben, vor denen die Regierung steht, Steuererhöhungen oder neue Schulden zu akzeptieren? Diesen Fragen ist das Institut für Demoskopie Allensbach in seiner aktuellen Repräsentativumfrage im Auftrag der F.A.Z. nachgegangen.

Die Bevölkerung hat durchaus aufmerksam registriert, dass sich die Situation der Staatsfinanzen in den vergangenen Jahren verschlechtert hat. Dies zeigen die Antworten auf die Frage „Wie bewerten Sie die finanzielle Lage des Staates, also die Einnahmen und die Schulden: Ist die finanzielle Lage des Staates Ihrer Meinung nach zurzeit sehr gut, gut, nicht so gut, gar nicht gut?“ In den ersten Jahren des vorigen Jahrzehnts überwog bei dieser Frage regelmäßig die Zahl der Befragten, die sagten, dass ihrer Ansicht nach die finanzielle Lage des Staates nicht gut sei.

Ab der Mitte der Zehnerjahre setzte sich der Eindruck durch, dass die Finanzen des Staates in einem sehr guten oder guten Zustand seien. 2018 vertraten sogar drei Viertel der Bevölkerung diese Meinung. Mit der Corona-Pandemie schlug das Meinungsbild dann wieder um. In der aktuellen Umfrage gaben 64 Prozent an, dass die finanzielle Lage des Staates nicht so gut oder gar nicht gut sei. Nur 23 Prozent widersprachen.

Uneinigkeit herrscht in der Bevölkerung, ob der Schuldenstand des Staates ein Grund zur Sorge ist. Die Anzahl derjenigen, die auf die Frage „Wie sehr beunruhigt Sie die Staatsverschuldung Deutschlands?“ antworteten, diese beunruhige sie sehr stark oder stark, stieg von 2017 bis 2020 von 19 auf 49 Prozent. Seitdem ist dieser Wert wieder auf 42 Prozent gesunken, während derzeit 47 Prozent meinen, die Staatsverschuldung beunruhige sie weniger stark, kaum oder nicht.

In der öffentlichen Diskussion wird die Forderung nach zusätzlichen Staatsausgaben in der Regel mit den besonders großen Aufgaben begründet, vor denen die Regierung stünde. Doch dieses Argument leuchtet nur einer Minderheit ein. Dazu wurden den Befragten zwei ausführlich formulierte Meinungen zur Auswahl vorgelegt. Die erste lautete: „Ich finde es zwar nicht gut, dass die Bundesregierung so viel Geld ausgibt und dadurch selber Schulden macht. Aber in der heutigen Situation nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, den steigenden Preisen und der unsicheren Energieversorgung bleibt ihr keine andere Wahl.“

Die Gegenposition dazu lautete: „Ich sehe zwar auch, dass sich die Bundesregierung in einer schwierigen Lage befindet. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Regierung wirklich für alles Geld ausgibt und leichtfertig mit den Finanzen umgeht. Sie hat dabei einfach jedes Maß verloren.“ Auf die Frage, welcher der beiden Meinungen sie eher zustimmen würden, entschieden sich 53 Prozent der Befragten für die zweite, nur 33 Prozent für die erste Aussage.