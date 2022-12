Allensbach-Umfrage : Die Deutschen sind wieder etwas zuversichtlicher

Die Inflation ist hoch, die Energieversorgung nicht so sicher wie früher. Hinzu kommt der Krieg in Europa. Alles das drückt auf die Stimmung. Aber wir lernen offenbar auch, mit der Lage zu leben. Der Pessimismus geht zurück.

Vor einem Jahr, im Dezember 2021, war die Stimmung in Deutschland verhalten. Nach fast zwei Jahren dominierte noch immer das Thema Corona die öffentliche Diskussion. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wurden zum Jahresende wieder verschärft, zu Silvester wurde das Böllern verboten.

Auch die Wirtschaftslage machte vielen Bürgern Sorgen: Die Inflationsrate war, wie das Statistische Bundesamt Anfang Januar 2022 bestätigte, im Dezember auf 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, der höchste Wert seit Langem. Im Jahresdurchschnitt lag sie bei 3,2 Prozent. Zuletzt war sie 1993 höher gewesen. Vor allem die Preise für Benzin und Gas hatten sich deutlich erhöht.

So war es nicht überraschend, dass viele Bürger mit Unbehagen ins neue Jahr schauten Der Anteil derjenigen, die in der Dezember-Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach sagten, sie sähen dem kommenden Jahr mit Hoffnungen entgegen, lag bei 40 Prozent der Bevölkerung, gerade ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahr, im Langzeitvergleich ein niedriger Wert.

Und doch schien sich die Lage allmählich zu normalisieren. Die Corona-Pandemie verlor trotz der akuten Infektionswelle langsam ihren Schrecken. Es gab Platz auch für andere Themen, etwa die neue Bundesregierung. Der Monatsartikel des Instituts für Demoskopie Allensbach in der F.A.Z. beschäftigte sich mit dem Thema Religiosität. Wohl nur die wenigsten hätten sich damals vorstellen können, dass nur ein paar Wochen später in Europa ein Krieg ausbrechen würde, dessen Folgen die Sorgen der Monate davor als vergleichsweise klein erscheinen lassen würden.

Bundeskanzler Scholz sprach nach Kriegsausbruch im Bundestag von einer „Zeitenwende“, und heute, zehn Monate später, ist deutlich erkennbar, dass die Bevölkerung das Jahr 2022 tatsächlich als Einschnitt empfindet. Dies zeigen die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsumfrage. So antworteten auf die Frage, ob sie dem Bundeskanzler zustimmen würden, ob sie auch sagen würden, „dass der Ukraine-Krieg in vielerlei Hinsicht eine Zeitenwende bedeutet“, 57 Prozent der Befragten, ihrer Ansicht nach bedeute der Krieg eine Zeitenwende. Nur 27 Prozent hielten die Bezeichnung für übertrieben. Zum Vergleich: Im Dezember 2001 hatten bei einer ähnlich formulierten Frage 41 Prozent die Anschläge vom 11. September des Jahres auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington als „Zeitenwende“ bezeichnet. Ebenso viele Befragte hatten ausdrücklich widersprochen.

Auf die konkrete Nachfrage, ob es im Verhältnis zu Russland eine Zeitenwende gegeben habe, antworteten in der aktuellen Umfrage sogar 67 Prozent der Befragten mit „Ja“. Dass es mit Blick auf die Energieversorgung eine Zeitenwende gibt, glauben 66 Prozent. Bei der Frage, ob es auch in Bezug auf die Ausstattung der Bundeswehr eine Zeitenwende gibt, zeigten sich die Befragten dagegen unsicher. 34 Prozent glaubten eine Zeitenwende zu erkennen, nahezu gleich viele (36 Prozent) verneinten dies. Ein auffällig hoher Anteil von 30 Prozent äußerte sich unentschieden. Wenn es um die allgemeine Einordnung der Situation geht, fällt das Urteil der Bevölkerung also recht eindeutig aus. Bei der Frage, ob die Regierung auch die konkreten Konsequenzen daraus zieht, dagegen nicht.