Allensbach-Umfrage : Die SPD kann nicht von Scholz profitieren

Finanzminister Olaf Scholz ist derzeit einer der populärsten Politiker der Republik. Er gilt als Politiker mit einer klaren Linie, als erfahren und kompetent. Kein anderer SPD-Politiker erreicht gerade ähnliche Popularitätswerte. Die Entscheidung der SPD, ihn als Kanzlerkandidaten zu nominieren, war daher folgerichtig. Die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Popularität der Partei selbst halten sich bisher allerdings in Grenzen.

Die Bereitschaft, bei der nächsten Bundestagswahl der SPD die Zweitstimme zu geben, ist seit der Nominierung von 16 auf 17 Prozent gestiegen. Das weite Potential – der Anteil der Wahlberechtigten, für die die SPD grundsätzlich bei Bundestagswahlen in Frage kommt – stagniert bei 23 Prozent, während die Grünen hier bei 28 Prozent und die Unionsparteien bei 43 Prozent liegen.

Auch die Sympathien für die SPD sind bisher nicht größer geworden: Nur 15 Prozent nennen sie als sympathischste Partei; die Grünen erreichen 21 Prozent, die CDU/CSU 41 Prozent. Die SPD hat auch in den vergangenen Jahrzehnten Höhen und Tiefen erlebt. Aber noch nie war der Anteil der Bürger, denen die SPD in ihrer derzeitigen Verfassung gefällt, so gering wie heute: 13 Prozent gefällt die SPD heute gut, 59 Prozent missfällt sie. Selbst unter den SPD-Anhängern äußern sich zurzeit nur 47 Prozent positiv.

Die Popularität eines Spitzenkandidaten überträgt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen auf seine Partei: Der Kandidat muss einen überzeugenden Rückhalt in der eigenen Partei haben; die Partei darf nicht als uneinig und zerstritten erscheinen; das Ziel- und Kompetenzprofil der Partei muss sich in wesentlichen Teilen mit der politischen Agenda der Bürger decken; schließlich muss es zumindest selektiv Stärken gegenüber der politischen Konkurrenz geben.

Die SPD wird heute zwar nicht mehr als so heillos zerstritten wahrgenommen, wie das noch 2018 und 2019 der Fall war. Besonders im vorigen Jahr fiel das Urteil noch verheerend aus: Nur elf Prozent hielten die SPD für geschlossen, 59 Prozent dagegen für zerstritten. Aktuell halten nur noch 35 Prozent die Partei für uneinig; der Anteil jener, die sie für eine weitgehend geschlossene politische Formation halten, ist jedoch nur von elf auf 15 Prozent gewachsen.

Bisher sind auch nur 23 Prozent überzeugt, dass Scholz den Rückhalt seiner Partei hat, 48 Prozent äußern hier dezidierte Zweifel. Die Bürger haben nicht vergessen, dass die Parteibasis nicht Olaf Scholz zum Vorsitzenden gekürt hat, sondern Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Auch in der Anhängerschaft der SPD sind Zweifel weit verbreitet, ob die Partei nun geschlossen hinter ihrem Kandidaten steht.

Das schlechte Erscheinungsbild wirkt nach

41 Prozent der SPD-Anhänger gehen davon aus, 33 Prozent äußern dezidierte Zweifel, weitere 26 Prozent sind sich unsicher. Daher sind viele auch unschlüssig, inwieweit Scholz den Kurs seiner Partei beeinflussen kann. 26 Prozent der Bürger und jeder zweite SPD-Anhänger sind überzeugt, dass er großen Einfluss nehmen kann, während ihm 35 Prozent der Bevölkerung begrenzte Möglichkeiten zuschreiben und 39 Prozent unsicher sind.

Dies ist ein Hindernis für den Transfer der Popularität des Kandidaten auf die Partei, aber keineswegs das einzige. Durch ihren anfänglichen Unwillen, Regierungsverantwortung zu übernehmen, hat die Partei erheblich an Sympathien verloren. Die meisten Wähler stimmen für eine Partei, damit sie mitgestaltet, und nehmen Machtverzicht übel, wenn er nicht mit unvereinbaren Vorstellungen der möglichen Koalitionspartner begründet werden kann. Die Querelen in der Partei, die bis 2019 ihr Bild prägten, taten das ihrige und belasteten auch das Urteil über die Funktionsfähigkeit der Koalition insgesamt.