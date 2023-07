So unterschiedlich die Szenarien sind, die für die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) entworfen werden, gibt es doch breiten Konsens in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, dass KI zu gravierenden Umbrüchen in Wirtschaft und Gesellschaft führt, mit Chancen, aber auch erheblichen Risiken. Besondere Aufmerksamkeit haben Warnungen gefunden, dass Künstliche Intelligenz eine Bedrohung für die ganze Menschheit darstellt, bis hin zu ihrer Auslöschung.

Forderungen wurden laut, die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz vorübergehend zu stoppen, bis alle möglichen Konsequenzen geprüft und Risiken durch Regulierung eingedämmt seien. So wirklichkeitsfern solche Forderungen sind, befeuern sie doch Debatten über Notwendigkeit und Möglichkeiten von Regulierung, ohne die Chancen zu verbauen.

92 Prozent der Bevölkerung haben schon von Künstlicher Intelligenz gehört; die meisten mögen schon den Begriff nicht besonders. Während Begriffe wie Technik, Internet, Innovation, Vernetzung oder auch Hightech bei der überwältigenden Mehrheit auf positive Resonanz stoßen, ist 58 Prozent der Begriff „Künstliche Intelligenz“ unsympathisch, der Mehrheit auch „Algorithmen“ und „ChatGPT“. Solche Reaktionen sind in einer Phase, in der die Vorstellungen von einer Technologie noch diffus sind, nicht ungewöhnlich. Wenn zunehmend persönliche Erfahrungen gesammelt werden und Innovationen den Alltag erleichtern und bereichern, verändern sich die Reaktionen oft rasch. So ist der Anteil der Bevölkerung, der auf Begriffe wie Vernetzung oder Digitalisierung spontan positiv reagiert, in den vergangenen acht Jahren bei „Vernetzung“ von 46 auf 69 Prozent gestiegen. Die Haltung zu Innovationen ist ein Lern- und Erfahrungsprozess.

Den meisten ist nicht bewusst, dass Künstliche Intelligenz heute schon eine große Rolle spielt und sie damit Erfahrungen gemacht haben – sei es durch die Nutzung von Suchmaschinen, Spamfiltern, Gesichtserkennung, Empfehlungsdiensten, im Rahmen der Optimierung von industriellen Arbeitsprozessen, Navigationssystemen oder Smarthome-Anwendungen. All diese Anwendungen wurden der Bevölkerung jedoch nie als Einsatzgebiete von KI vermittelt. Die aktuelle Debatte erweckt eher den Eindruck, als sei Künstliche Intelligenz etwas völlig Neues. Entsprechend kann es auch nicht überraschen, dass nur knapp jeder Fünfte klarere Vorstellungen hat, worum es bei KI überhaupt geht. Auch in den höheren Bildungsschichten bekennt die große Mehrheit, bestenfalls ungefähre Vorstellungen zu haben.

Auch die intensive Debatte über die künftige Bedeutung und Perspektiven von KI lässt die große Mehrheit ratlos zurück. 72 Prozent finden es schwer, sich hier ein Urteil zu bilden; viele monieren auch, dass man aus der Medienberichterstattung kein klares Bild bekommt. Einen Vorwurf erhebt allerdings nur eine kleine Minderheit: dass die Risiken in den Berichten überzeichnet und so Panikmache betrieben werde; lediglich 16 Prozent haben diesen Eindruck.

Während sich führende Politiker und Vertreter der Wirtschaft in Befragungen überzeugt zeigen, dass KI sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft tiefgreifend verändern wird und große Chancen bietet, sind weite Teile der Bevölkerung nicht überzeugt. 48 Prozent erwarten gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft, 44 Prozent auf die Gesellschaft. Nur eine Minderheit ist vom Gegenteil überzeugt, viele dagegen unsicher, ob KI vieles verändern wird.