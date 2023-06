Die Wahl des AfD-Kandidaten Robert Sesselmann zum Landrat im Kreis Sonneberg am Sonntag hat zu einer intensiven öffentlichen Diskussion um die Ursachen des Ergebnisses geführt. Mit gutem Grund wurde dabei auf eine Unzufriedenheit weiter Teile der Bevölkerung mit der Einwanderungs- und Klimaschutzpolitik verwiesen. Darüber hinaus ist aber wohl auch festzuhalten, dass sich in den letzten zwei, drei Jahren ganz allgemein und gegen den Trend in den eineinhalb Jahrzehnten zuvor eine Entfremdung zwischen der Politik und vielen Bürgern vollzogen hat.

Deutlich erkennbar ist dies an den Ergebnissen der vom Institut für Demoskopie Allensbach regelmäßig in Repräsentativumfragen gestellten Frage „Hat man als Bürger Einfluss auf das, was hier am Ort geschieht, oder ist man da machtlos?“ Seit dem Jahr 1992, als die Frage zum ersten Mal gestellt wurde, stieg langsam, aber eindeutig die Anzahl derjenigen, die sagten, man habe durchaus Einfluss auf die Vorgänge am Wohnort. Vor rund drei Jahrzehnten vertraten 22 Prozent der Befragten diese Meinung. 2021 war der Wert auf 47 Prozent gestiegen.

Nun aber, in der aktuellen Umfrage im Auftrag der F.A.Z., ist er wieder zurückgefallen, und zwar auf 29 Prozent. Umgekehrt war von 1992 bis 2021 die Anzahl derer, die angaben, man sei als Bürger machtlos, von 55 auf 30 Prozent zurückgegangen. Aktuell liegt der Wert wieder bei 52 Prozent und damit fast auf dem gleichen Niveau wie vor 31 Jahren. Noch negativer sind die Werte in Ostdeutschland: Hier meinten fast zwei Drittel (63 Prozent), man sei als Bürger machtlos. Nur 14 Prozent widersprachen.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich in den letzten Jahren viele Debatten in Politik und Medien so sehr von der Lebenswirklichkeit der Bürger entfernt haben, dass diese sich darin kaum noch wiederfinden. Erkennbar ist dies auch an den Diskussionen um Änderungen im Wahlrecht. Dieses Thema bildete den Schwerpunkt der aktuellen Umfrage. Die Ergebnisse zeigen, dass manche öffentlich erhobene Forderung nach einer Reform des Wahlrechts offensichtlich an den Wünschen und Bedürfnissen der Mehrheit vorbeigeht.

Um zu verstehen, in welchem Maß dies der Fall ist, muss man sich zunächst einmal den Wissensstand der Bevölkerung zu Grundprinzipien der Demokratie und des Wahlrechts vor Augen führen. Die aktuelle Umfrage enthielt hierzu zwei Fragen. Die eine lautete: „Wie ist das eigentlich bei uns im Grundgesetz geregelt, haben wir eine repräsentative Demokratie oder eine direkte Demokratie?“ Gerade 47 Prozent der Befragten konnten auf diese Frage antworten, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben; 13 Prozent gaben die falsche Antwort „direkte Demokratie“, 40 Prozent wussten es nicht oder waren unentschieden.

Die zweite Frage betraf das Prinzip des Zwei-Stimmen-Wahlrechts. Sie lautete: „Bei der Bundestagswahl kommt es ja vor allem darauf an, wie viele Abgeordnete eine Partei in den Bundestag bringt. Wissen Sie zufällig, welche Stimme für die Stärke der Parteien im Bundestag den Ausschlag gibt: die Erststimme oder die Zweitstimme, oder sind beide gleich wichtig?“ Hier wussten nur 42 Prozent der Befragten, dass die Zweitstimme für die Stärke der Parteien im Bundestag entscheidend ist. Eine klare Mehrheit von 58 Prozent machte falsche Angaben oder wich auf die Antwort „Weiß nicht“ aus.