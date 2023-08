Seit einiger Zeit ist viel über die Ursachen des Aufstiegs der AfD in Umfragen spekuliert worden. Vertreter von Regierung und Opposition schieben sich gegenseitig und wohl jeweils auch mit einer gewissen Berechtigung die Schuld an der Entwicklung zu. Manche, vor allem Vertreter des linken Spektrums, warnen vor einem allgemeinen Rechtsruck in der Gesellschaft, andere betonen, dass bei Weitem nicht alle AfD-Anhänger Rechtsradikale seien und stattdessen für viele Bürger Protest gegen die etablierten Parteien ein wesentliches Motiv sei, sich der AfD zuzuwenden.

Letzteres ist anscheinend tatsächlich der Fall, und zwar in einem erheblich größeren Ausmaß, als oft angenommen wird. Darauf deuten die Ergebnisse der aktuellen Repräsentativumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auf­trag der F.A.Z. hin.

In diese Umfrage war eine sogenannte Rechtsextremismus-Skala integriert. Hierbei wurden den Befragten zehn verschiedene politische Aussagen vorgelegt, mit der Bitte, anzugeben, ob sie ihnen zustimmen oder nicht. Unter diesen Aus­sagen befanden sich einige, die politisch eher rechte Einstellungen beschrieben, wie „Es gibt zu viele Ausländer in Deutschland“ oder „Die Deutschen haben in der Geschichte mehr geleistet als viele andere Völker“, allgemein populistische Positionen wie „Wir leben nur scheinbar in einer Demokratie. Tatsächlich haben die Bürger nichts zu sagen“ und auch einige Punkte, die Gewalt legitimieren wie „Manchmal muss man sich gegen die Vertreter des Systems mit Gewalt zur Wehr setzen“, außerdem eindeutig rechtsradikale Aussagen wie „Juden haben zu viel Macht auf dieser Welt.“

Für die Skala ist nicht entscheidend, welche der insgesamt zehn Aussagen der Befragte konkret auswählt, sondern wie viele. Natürlich ist nicht jeder, der meint, dass wir nur scheinbar in einer Demokratie leben, allein deswegen als rechtsradikal einzuordnen. Aber man wird praktisch keinen Rechtsradikalen finden, der dieser Aussage nicht zustimmt.

Wer mindestens sieben der zehn Aussagen in der Skala zustimmt, kann als wahrscheinlich rechtsradikal eingestuft werden. Wer zwischen vier und sechs Aussagen auswählt, als zwar nicht rechtsradikal im engeren Sinne, aber doch als Person mit ausgeprägt rechten, teils autoritären Ansichten.

Nach dem gleichen Prinzip wurde auch eine Linksradikalismus-Skala kons­truiert. Mithilfe dieser beiden Skalen lassen sich nun die politische Position und der Grad der Radikalität der Befragten feststellen, unabhängig von ihrer geäußerten Parteisympathie. Das Ergebnis der entsprechenden Analysen zeigt, dass derzeit zwei Prozent der Bevölkerung rechtsradikal sind, weitere 12 Prozent ha­ben ausgeprägt rechte, teils autoritäre politische Ansichten. Ihnen stehen am anderen Ende des politischen Spektrums ein Prozent Links­radikale und sieben Prozent teilweise autoritär denkende ausgeprägt Linke gegenüber. Diese Zahlen unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, die mit dem gleichen Untersuchungsinstrument Anfang 2019 ermittelt wurden. Die Zahl der Radikalen hat in jüngster Zeit also nicht zugenommen. Der Anstieg der Zahl der AfD-Sympathisanten muss andere Gründe haben.