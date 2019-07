Streit in Landesverbänden : Gauland warnt AfD vor „absoluter Meinungsfreiheit“

Die Führung der AfD sieht die Gefahr, dass die schweren Auseinandersetzungen in mehreren Landesverbänden die Partei langfristig lähmen könnten. „Ich sehe die Konflikte in einigen Landesverbänden mit Sorge“, sagte der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland der F.A.Z. „Es kann auf Dauer nicht gutgehen, wenn der Streit in der Partei mehr Raum einnimmt als die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner“, sagte Gauland am Montag.

Eine Unterwanderung der Partei durch Rechtsextremisten sieht Gauland nach eigener Aussage aber nicht. Eine entsprechende Passage aus einem AfD-Papier, aus dem am Wochenende zitiert worden war, wollte er sich nicht zu eigen machen. Im Bundesvorstand sei darüber nicht gesprochen worden. Für eine Unterwanderung müsste „es zahlreiche Neueintritte geben, bei denen wir aufpassen müssen“, sagte er. Das sei aber nicht der Fall.

Vielmehr wolle die Parteiführung einige Mitglieder seit langem ausschließen. Das gelte insbesondere für den baden-württembergischen Abgeordneten Wolfgang Gedeon und die gerade zur Landesvorsitzenden in Schleswig-Holstein gewählte Doris von Sayn-Wittgenstein. „Wir wollen Herrn Gedeon wegen Antisemitismus loswerden und Frau von Sayn-Wittgenstein, weil sie den Holocaust geleugnet hat. Das sind aber Uraltfälle“, sagte Gauland.

Auch in NRW spaltete sich Verband

Neben den hohen Hürden, die das Parteiengesetz errichtet habe, gebe es auch die Schwierigkeit mit den Schiedsgerichten der AfD. „Unsere Schiedsgerichte funktionieren nicht immer und überall“, sagte der AfD-Vorsitzende. Sowohl im Fall Gedeon als auch im Fall Sayn-Wittgenstein hatten Schiedsgerichte gegen einen Parteiausschluss entschieden. Auch der baden-württembergische Abgeordneten Stefan Räpple, der zu den Unterstützern Gedeons gehört, konnte bisher nicht ausgeschlossen werden.

In den Landesverbänden von Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Bayern ist die Partei zerstritten. Am Wochenende hatte sich auch der größte AfD-Landesverband in Nordrhein-Westfalen auf offener Bühne gespalten. Nachdem alle gemäßigt orientierten Vorstandsmitglieder zurückgetreten waren, blieben nur drei Mitglieder im Amt, die dem rechtsnationalistischen „Flügel“ angehören. „In Nordrhein-Westfalen muss die AfD so schnell wie möglich einen Parteitag einberufen und einen neuen Vorstand wählen“, sagte Gauland.

Der Parteivorsitzende hatte am Wochenende an dem Kyffhäuser-Treffen des rechtsnationalistischen „Flügels“ um den AfD-Politiker Björn Höcke teilgenommen. Er hatte dabei die Teilnehmer dazu aufgerufen, sich bei öffentlichen Äußerungen zurückzuhalten. Er begründete das gegenüber dieser Zeitung damit, dass andernfalls die Chancen auf gute Wahlergebnisse der AfD sinken würden. „In der Partei gibt es Mitglieder, die eine absolute Meinungsfreiheit auch noch verteidigen, wenn uns Aussagen schaden. Als Parteivorsitzender warne ich vor einer solchen Haltung“, sagte er.

Rechtsmittel ausgeschöpft

In der Entscheidung des Landeswahlausschusses in Sachsen, wegen schwerer Formfehler lediglich 18 der 61 gewählten Listenkandidaten der AfD zur Landtagswahl anzuerkennen, sieht Gauland eine gewollte Benachteiligung seiner Partei. „Die Entscheidung des Wahlausschusses in Sachsen ist ein Versuch, eine möglicherweise formale Schwäche auszunutzen, um die AfD kleinzuhalten.“

Wenn AfD-Kandidaten, die auf den Plätzen 1 bis 18 kandidieren, ein Direktmandat gewönnen, könnte die Liste angesichts der Stärke der Partei in Sachsen zu klein werden, damit alle Stimmen für die Partei auch zu Mandaten im Landtag führen. Die AfD war bei der Bundestagswahl Ende 2017 und bei der Europawahl Ende Mai stärkste Kraft in Sachsen geworden.

Auch die AfD-Führung in Sachsen verschärfte wegen der Entscheidung ihren Ton gegenüber der Landeswahlleitung. Deren Zweifel an einer ordentlich gewählten Liste seien „politisch böswillig konstruiert, um die erfolgreichste Oppositionspartei Sachsens in die Knie zu zwingen“, sagte der Landesvorsitzende Jörg Urban am Montag. Er warf der Landeswahlleitung „Willkür“ und „Missbrauch der Möglichkeiten des Wahlausschusses“ vor. Gegen die Entscheidung des Ausschusses kann die AfD nicht mehr vor der Wahl am 1. September vorgehen.

Der Landeswahlausschuss sei in seinen Entscheidungen unabhängig und frei, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU). Die Rechtsmittel vor der Wahl seien ausgeschöpft. Es gebe jedoch die Möglichkeit, nach der Wahl Einspruch vor dem Wahlprüfungsausschuss einzulegen. Sollte dem stattgegeben werden, könnte das zu Neuwahlen führen. Seit der Entscheidung am Freitag sind das Landesamt für Statistik, in dem der Wahlausschuss seinen Sitz hat, sowie die Behördenleiterin zum Ziel von Drohungen und Beschimpfungen im Internet geworden. Unter den Mitarbeitern herrsche „eine Form der Beunruhigung“, sagte Sachsens Polizeipräsident Horst Kretzschmar. Öffentliche Sitzungen der Behörde stünden derzeit unter Polizeischutz.