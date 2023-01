Rassismus-Bericht der Ampel : Schwere Vorwürfe gegen die Union

Aktualisiert am

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung stellt den ersten Lagebericht zu Rassismus vor. Sie kritisiert, dass in der Debatte über die Silvesternacht rassistische Ressentiments bedient worden seien.

Erstmals hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung einen Lagebericht zu Rassismus in Deutschland vorgestellt. „Das ist eine Premiere“, sagte Reem Alabali-Radovan. Die Integrationsbeauftragte, die zugleich Beauftragte für Antirassismus ist, hob drei Befunde hervor: Erstens wisse die Bevölkerung in Deutschland, dass es Rassismus gebe und dieser bekämpft werden müsse.

Zweitens brauchten Betroffene mehr Unterstützung. Und drittens sei Antirassismus „systemrelevant für unsere Demokratie“. Alabali-Radovan sagte, es sei selten wichtiger als heute gewesen, gemeinsam den Anfängen zu wehren. Das zeigten jährlich rund 22 000 Angriffe von rechts sowie einschneidende Ereignisse wie die NSU-Mordserie und die Anschläge von Halle und Hanau.

Ferner habe die Debatte über die Silvesternacht gezeigt, „dass wir es auch 2023 leider nicht schaffen, in unserem Einwanderungsland solche Themen zu diskutieren, ohne dabei rassistische Ressentiments zu bedienen“. Täter müssten nach ihren Taten beurteilt werden, nicht nach ihren Vornamen.

Bürger erster und zweiter Klasse?

Sie bezog sich damit auf eine Anfrage der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Die CDU will wissen, welche Vornamen die deutschen Tatverdächtigen aus der Silvesternacht haben. „Das teilt Menschen auf in Bürgerinnen und Bürger erster und zweiter Klasse“, sagte Alabali-Radovan. „Ich finde es sehr erschreckend, dass die Union jetzt diese Debatte so nutzt und Menschen stigmatisiert, rassistische Ressentiments weiter schürt.“ Das spalte die Gesellschaft.

Der Bericht beschreibt im Wesentlichen auf der Grundlage vorhandener Studien die Ausgangslage, benennt Handlungsfelder und Maßnahmen. Die SPD-Politikerin Alabali-Radovan sagte, es gehe bei Rassismus nicht nur um Gewalt und Straftaten, sondern auch um Alltagsrassismus und strukturellen Rassismus. Der könne bewusst oder unbewusst in Handlungsroutinen eingelassen werden, am Arbeitsplatz, bei der Bewerbung für die Wohnung, in der Schule.

Sie erinnerte an eine Studie der Universität Mannheim aus dem Jahr 2018, wonach Grundschulkinder mit einem türkischen Namen im Fach Deutsch bei gleicher Leistung von angehenden Lehrkräften schlechter benotet würden. Zudem verwies sie auch auf Erhebungen zum sogenannten Racial Profiling und kündigte einen Runden Tisch mit der Bundespolizei und dem Innenministerium an.

Opferinitiativen sollen gestärkt werden

Alabali-Radovan kündigte ferner an, niedrigschwellige „Community-basierte Beratung“ in Migrantenorganisationen zu fördern, indem sogenannte Antirassismus-Berater geschult werden und hauptamtlich arbeiten können. Für den Ausbau der Beratungsstrukturen seien vier Millionen Euro jährlich vorgesehen.

Zudem sollen Opferinitiativen gestärkt und es soll ein Expertenrat Antirassismus geschaffen werden. Ein weiteres Vorhaben Alabali-Radovans ist es, kommunale Entscheidungsträger zu stärken, die sich gegen Rassismus engagieren. Besondere Hoffnung setzt die Integrationsbeauftragte auf die Förderung von Prävention in Sportvereinen, die für sie „wichtige Verbündete“ seien.