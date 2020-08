Akzeptanz von Corona-Regeln : „Ein gewisses Maß an Angst ist notwendig“

Frau Betsch, Sie befragen seit Beginn der Pandemie im Wochenrhythmus Menschen zur psychologischen Corona-Lage. Am Donnerstag haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten Verschärfungen der Schutzmaßnahmen beschlossen. Haben sie eine Chance auf breite Akzeptanz?

Was wir aus unseren bisherigen Daten klar sagen können, ist, dass für die Akzeptanz immer zwei Faktoren entscheidend sind: das Vertrauen in die Bundesregierung und die Angst vor dem Virus. Das gefühlte Risiko steigt bei den Menschen gerade wieder leicht an. Auch einschränkende Maßnahmen werden wieder eher befürwortet. Es herrscht also ein relativ gutes Klima für Neuregelungen. Dabei müssen die Politiker aber darauf achten, dass sie das Vertrauen der Menschen nicht verspielen.