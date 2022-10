Aktualisiert am

Verhandlungen in Berlin : Liegt die Lösung des AKW-Streits in Bayern?

So viel immerhin ist klar im Streit über den weiteren Betrieb der deutschen Atomkraftwerke: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird nicht länger dabei zusehen, wie der Streit die Ampelkoalition in Berlin zerrüttet. Für den Montagabend wurde, noch nicht offiziell, eine Erklärung des Kanzlers angekündigt, wie weiter verfahren werden soll. Am Vormittag hatte eine Sprecherin der Bundesregierung gesagt, es sei im Interesse und der Wille des Kanzlers, sehr schnell zu einem Ergebnis zu kommen.

Am Sonntag hatte sich Scholz mit dem FDP-Vorsitzenden und Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen getroffen, um eine Einigung zu finden, mit der die Position der Grünen (zwei der drei verbleibenden Atomkraftwerke bis ins nächste Frühjahr laufen zu lassen) und die der FDP (alle drei Kraftwerke bis 2024 nutzen) zusammengebracht werden könnte. Zunächst ohne Erfolg. Doch obwohl für den Montag zumindest zunächst kein weiteres Spitzentreffen, auch keine Zusammenkunft des Koalitionsausschusses anberaumt war, wurde klar, wie eine Lösung zumindest aus Sicht der FDP aussehen könnte.