Entscheidung im AKW-Streit : Habeck appelliert an Grünen-Fraktion, Scholz’ Machtwort zu akzeptieren

Habeck appelliert an Grünen-Fraktion, Scholz’ Machtwort zu akzeptieren

Wirtschaftsminister Robert Habeck wirbt dafür, der Entscheidung des Kanzlers im Atomstreit zu folgen. Die betroffene Landesregierung in Niedersachsen hingegen reagiert missmutig.

Robert Habeck (Grüne) am 17. Oktober in Prag Bild: EPA

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat dafür geworben, der Entscheidung des Kanzlers im Atomstreit zu folgen. Dass Olaf Scholz (SPD) nun in der Frage der Laufzeiten der verbleibenden drei Atomkraftwerke seine „maximale Autorität“ eingesetzt habe, sei eine „unübliche Lösung einer verfahrenen Situation“, sagte Habeck am Montag in den ARD-„Tagesthemen“. „Er ist voll ins Risiko gegangen, und ich werbe dann dafür, dass wir jetzt diesen Weg auch gehen, weil alles andere staatspolitisch nicht verantwortlich wäre.“

Die Grünen-Spitze hatte zurückhaltend auf die Entscheidung von Scholz reagiert, dass die drei AKW noch bis Mitte April 2023 laufen sollen. Die Fraktionsführung will über die Entscheidung beraten.

Habeck dagegen bezeichnete den Vorschlag von Scholz als einen, „mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann“. „Wir mussten da irgendwie rauskommen“, fügte er mit Blick auf den tagelangen Streit insbesondere zwischen Grünen und FDP hinzu. Danach gefragt, welchen Eindruck der Streit bei den Bürgern gemacht habe, sagte er: „Wahrscheinlich keinen guten und genützt hat es auch nichts.“ Habeck äußerte die Hoffnung, dass die Ampel-Koalition sich nun wieder mit anderen Dingen beschäftigen könne. „Hoffentlich dann konstruktiver.“

„Jetzt herrscht Klarheit“

Zur Frage, ob das Atomgesetz nun im Bundestag wegen möglicherweise fehlender Stimmen aus den Reihen der Grünen scheitern könne, sagte Habeck: „Das glaube ich nicht, weil das Land, Europa sich ja in einer schweren Krise befindet. Und in dieser Situation dann die Regierung aufs Spiel zu setzen, scheint mir überhaupt nicht verhältnismäßig zu sein. Das kann eigentlich nicht passieren."

Die Grünen hatten am Wochenende auf einem Parteitag beschlossen, nötigenfalls einen - von Habeck vorgeschlagenen - sogenannten Streckbetrieb für die Meiler Isar 2 und Neckarwestheim 2 bis Mitte April 2023 mitzutragen. Die FDP hatte gefordert, auch das dritte Atomkraftwerk Emsland am Netz zu halten und alle drei Meiler bis ins Jahr 2024 hinein laufen zu lassen.

Auf die Entscheidung des Kanzlers vom Montag hatte die Grünen-Führung zunächst reserviert reagiert. „Das AKW Emsland ist für die Netzstabilität nicht erforderlich“, sagte die Ko-Vorsitzende der Partei, Ricarda Lang, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Entsprechend halten wir den Weiterbetrieb für nicht notwendig.“ Klar sei aber, dass keine neuen Brennstäbe beschafft würden und alle deutschen AKW zum 15. April 2023 vom Netz gingen. Ähnlich äußerte sich Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). „Jetzt herrscht Klarheit: Es bleibt beim Atomausstieg“, schrieb sie auf Twitter.

Landesregierung in Niedersachsen missmutig

Die Grüne Jugend hingegen reagierte entrüstet auf die Entscheidung. „Das ist Basta-Politik, und die brauchen wir nicht“, sagte der Co-Chef der Grünen-Nachwuchsorganisation, Timon Dzienus, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir brauchen eine Debatte im Bundestag zu dem Thema.“ Die Grüne Jugend halte die Entscheidung auch inhaltlich für falsch, sagte Dzienus. „Sie entbehrt jeglicher Faktengrundlage.“

Die betroffene Landesregierung in Niedersachsen reagierte missmutig auf die Entscheidung des Kanzlers und bezeichnete den Weiterbetrieb des AKW Lingen als „nicht notwendig“. Umweltminister Olaf Lies (SPD) sprach vom Ende einer „unsäglichen Debatte“. Das Atomkraftwerk im Emsland werde „keinen wirklichen Beitrag“ leisten, sagte Lies. Weder habe man in Norddeutschland Bedarf für zusätzlichen Strom noch verfügte die Brennstäben im Emsland über relevante Reserven. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, dass man die erforderlichen Voraussetzung für einen Weiterbetrieb dennoch schaffen werde und lobte, dass zumindest „keine neue Brennstäbe gekauft werden“.

Unterstützung von Seiten der FDP

Auf bundespolitischer Ebene begrüßte die FDP die Entscheidung umgehend. Finanzminister Christian Lindner sagte: „Es ist im vitalen Interesse unseres Landes und seiner Wirtschaft, dass wir in diesem Winter alle Kapazitäten der Energieerzeugung erhalten. Der Bundeskanzler hat nun Klarheit geschaffen.“ FDP-Fraktionschef Christian Dürr schrieb auf Twitter: „Gute Nachrichten vor dem Hintergrund der Energiekrise.“

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, lobte den Beschluss als „eine angemessene, pragmatische Lösung für Atomkraft“. Sie schrieb auf Twitter: „Jetzt alle Kraft in den Ausbau der Erneuerbaren und Schnelligkeit bei Gas- und Strompreisbremse!"

Opposition kritisiert zögerliche Haltung

Der Unionsfraktionschef und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagte der „Welt“, Scholz' Entscheidung greife zu kurz. „Die deutschen Atomkraftwerke müssen – wie es die FDP gefordert hat – bis 2024 mit neuen Brennstäben weiterlaufen.“ Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder zeigte sich enttäuscht. „Das ist zwar eine Lösung im Ampelstreit, aber nicht für das Stromproblem in Deutschland“, schrieb er auf Twitter.

AfD-Fraktionsvize Leif-Erik Holm sprach von einem faulen Kompromiss. „Laufzeiten nur bis zum nächsten Frühjahr sind zu kurz und reichen nicht aus, denn der kritische Winter folgt im nächsten Jahr.“

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, schrieb auf Twitter: „Kluger Kompromiss zur Versorgungssicherheit.“ Empört reagierte die Umweltschutzorganisation Greenpeace. „Die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke setzt uns alle einem nicht zu verantwortenden Risiko aus“, erklärte der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser. Die AKW dürften keinen Tag länger am Netz bleiben, um mögliche Folgen im Falle eines Anschlags deutlich zu begrenzen. „In Zeiten hybrider Kriegsführung ist der Betrieb von Atomkraftwerken nicht zu verantworten.“