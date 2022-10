Ende des Atomstreits : Was nutzt dem Kanzler seine Richtlinienkompetenz?

Es ist noch nicht lange her, da erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz der Öffentlichkeit, was ihm seine Richtlinienkompetenz bedeutet. Am 22. August sagte er auf eine entsprechende Frage in der Bundespressekonferenz. „Es ist gut, dass ich sie habe. Aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe: ;Bitte, Herr Minister, machen Sie das Folgende‘, sondern es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Regierung die wichtigen Entscheidungen trifft, die uns in die Lage versetzen, auf diese Krise zu reagieren.“

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Die Überraschung des Montagabends war mithin nicht, dass Olaf Scholz die Kompetenz besitzt, die Richtlinien der Regierungspolitik zu bestimmen. Die spricht Artikel 65 des Grundgesetzes ihm zu, weiteres regelt die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Die Überraschung bestand vielmehr darin, dass er nach nicht einmal einem Jahr als Kanzler in einem Brief an drei seiner Minister auf diese Richtlinienkompetenz ausdrücklich hinweist, anschließend mitteilt, dass die Laufzeit von drei statt zwei Atomkraftwerken (AKW) bis in den April verlängert werden, und dann diesen Brief veröffentlicht.