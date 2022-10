Missmut in Niedersachsen : „Emsland wird keinen wirklichen Beitrag leisten“

Die Entscheidung von Olaf Scholz (SPD), auf der Grundlage seiner Richtlinienkompetenz als Kanzler der Bundesrepublik einen Weiterbetrieb aller drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland herbeizuführen, betrifft hauptsächlich das Land Niedersachsen. Denn dort steht mit dem AKW Emsland das einzige Atomkraftwerk, das bisher am 31. Dezember 2022 vom Netz gehen sollte und anders als die beiden süddeutschen AKW nicht im Streckbetrieb weiterlaufen sollte. So war es gesetzlich vorgesehen. So hatte es Bundesumweltminister Robert Habeck geplant. So hatte es auch der Parteitag der Bundesgrünen am Wochenende entschieden.

Und so wollte es auch die gegenwärtig noch rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen, bei der in dieser Frage die SPD die Linie bestimmt. Die Entscheidung des Bundeskanzlers von Montagabend, dass auch das AKW Emsland in den Streckbetrieb gehen soll, stieß bei der Landesregierung in Hannover deshalb auf Missmut. In einer eiligen Stellungnahme am Montagabend hieß es, der Weiterbetrieb des AKW Emsland sei „nicht notwendig“. Der zuständige Umweltminister Olaf Lies (SPD) erklärte, weder habe man in Norddeutschland Bedarf für zusätzlichen Strom noch verfügten die Brennstäbe im Emsland über relevante Reserven. Das Atomkraftwerk im Emsland werde daher „keinen wirklichen Beitrag“ leisten. Immerhin markiere die Entscheidung seines Parteifreunds im Kanzleramt das Ende einer „unsäglichen Debatte“, sagte Lies. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) formulierte etwas zurückhaltender und teilte mit, das Land Niedersachsen werde nun die erforderlichen Voraussetzung für einen Weiterbetrieb schaffen und lobte, dass zumindest „keine neue Brennstäbe gekauft werden“.

Eines der wichtigsten Themen im Landtagswahlkampf

Die niedersächsische SPD ist schon seit vielen Jahren sehr kernkraft-kritisch eingestellt und hatte dabei auch die lange Zeit skeptische bis ablehnende Haltung weiter Teile der niedersächsischen Bevölkerung im Blick. Es gibt allerdings Hinweise, dass die SPD schon seit längerem damit rechnete, dass die aktuelle AKW-Debatte ihr Ende noch nicht erreicht hatte. In den Wochen vor der Niedersächsischen Landtagswahl hob SPD-Spitzenkandidat Weil darum stets hervor, dass er die Atomkraft sehr „pragmatisch“ sehe. Damit baute Weil vermutlich bereits für die aktuelle Entwicklung vor, während sich sein Umweltminister Olaf Lies weiter vernehmbar kritischer äußerte. Denn allzu sehr durfte die SPD ihren grünen Wunsch-Koalitionspartner auch nicht vor den Kopf stoßen.

Im Landtagswahlkampf war die Atomkraft nämlich eines der wichtigsten Themen. FDP und CDU forderten nicht nur einen Streckbetrieb aller drei Atomkraftwerke, sondern auch die Bestellung neuer Brennstäbe. Die SPD hielt gezügelt dagegen, die Grünen mit voller Kraft. Denn für den extrem Atomkraft-kritischen Grünen-Landesverband in Niedersachsen markierte der Weiterbetrieb des AKW Emsland eine rote Linie. Der Landesverband übte parteiintern massiven Druck auf Bundesumweltminister Habeck aus, dass das niedersächsische AKW nicht über das Jahresende am Netz bleibt. Zunächst hatte das auch Erfolg. Noch vor wenigen Tagen äußerte sich der grüne Ko-Spitzenkandidat Christian Meyer mehrfach triumphierend auf Twitter: „ByeByeAtomkraft“, schrieb Meyer. Die Atomkraft sei „definitiv Geschichte“ und das AKW Emsland gehe „zum 31.12.2022 vom Netz.“ Auch andere Grünen-Politiker aus Niedersachsen wiederholten noch am Wochenende ihre Auffassung, dass der Atomstrom aus dem Emsland „die Netze verstopft“ und „ökonomischer Unfug“ sei.