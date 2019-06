Anti-Kohle-Protest : Aktivisten dringen in Tagebau Garzweiler ein – Polizisten verletzt

Aktualisiert am

Aktivisten dringen in Tagebau Garzweiler ein – Polizisten verletzt

Tausende demonstrieren gegen den Braunkohle-Abbau in Nordrhein-Westfalen. Aktivisten dringen auf das Gelände von RWE ein, es gibt Verletzte – die Polizei warnt die Demonstranten vor Lebensgefahr.

Protest in Weiß: Aktivisten im Braunkohlerevier bei Garzweiler Bild: dpa

Bei den Protesten im rheinischen Braunkohlerevier sind am Samstag Aktivisten auf das Gelände des Tagebaus Garzweiler vorgedrungen. Wie eine Sprecherin der Aachener Polizei sagte, gelang es mehreren Personen, die Polizeikette am Tagebau zu durchbrechen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Nach Angaben der Organisation „Ende Gelände“ beteiligten sich mehr als Tausend Klimaschützer daran – und brachten die Bagger zum Stillstand. Dazu kamen hunderte Aktivisten, die Bahnstrecken für den Kohletransport blockierten. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Die Behörden sagen, dass Beamte verletzt wurden. Über die Zahl der Verletzten oder die Schwere der Verletzungen konnte die Pressestelle der Aachener Polizei zunächst keine Angaben machen. Nach Informationen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wurden bis zum frühen Nachmittag mindestens zwei Beamte verletzt. Vermutlich seien sie gestürzt während des Ansturms auf den Tagebau. Die Polizei will ihr weiteres Vorgehen nun in Absprache mit dem Energieversorger RWE abstimmen.

Bei Twitter schrieb die Aachener Polizei, die Aktivisten würden sich weiter in Richtung Tagebau bewegen. „Hier wurden unsere KollegInnen massiv angegangen & teilweise verletzt.“ Die Polizei warnte in mehreren Tweets die Aktivisten vor den „erhebliche[n] Gefahren für Leib und Leben“ in dem Tagewerk: „Die #Polizei #Aachen weist wiederholt darauf hin, dass Abbruchkanten des Tagebaus #Garzweiler jederzeit abrutschen können. Es besteht akute Lebensgefahr!“

„Fridays for Future“ in unmittelbarer Nähe

Zu dem Aktionstag unter dem Motto „Kohle stoppen – Klima und Dörfer retten“ hatte ein Bündnis aus umwelt- und zivilgesellschaftlichen Gruppen aufgerufen – dazu gehören etwa Greenpeace, der BUND, Campact oder die NaturFreunde Deutschlands.

Zeitgleich beteiligten sich rund 7000 Menschen an einem Demonstrationszug von „Fridays for Future“, der von Hochneukirch in den unmittelbar von der Abbaggerung betroffenen Ort Keyenberg führte, wie die Veranstalter mitteilten. Zudem gab es eine Fahrraddemo mit mehreren hundert Menschen von Erkelenz nach Keyenberg. Dort sollte später die Abschlusskundgebung stattfinden, zu der etwa 8000 Demonstranten erwartet wurden.

Hambachbahn von Aktivisten blockiert

Auch war geplant, eine symbolische Menschenkette zwischen dem Ort und dem nur etwa 100 Meter entfernten Tagebau zu bilden. Keyenberg sei einer von sechs von der Abbaggerung betroffenen Orte in der Region, erklärte Christopher Laumanns von „Alle Dörfer bleiben!“. Die Initiative hatte unter anderem mit dem Aktionsbündnis „Ende Gelände“ und „Fridays for Future“ zum Protest aufgerufen.

Derweil dauerte eine am Freitagabend begonnene Blockade der Bahnstrecke zum RWE-Braunkohlekraftwerk Neurath in Grevenbroich an. Mehrere hundert Aktivisten hielten im Bereich Rommerskirchen weiterhin die Gleise besetzt, wie die Polizeisprecherin bestätigte. Ziel der etwa 800 Protestler ist laut „Ende Gelände“, die Kohlezufuhr zum größten Kraftwerk Deutschlands zu stoppen.

Nach Angaben eines RWE-Sprechers wird derzeit auch die Hambachbahn von Aktivisten blockiert, über die die Kraftwerke Niederaußem und Neurath mit Braunkohle versorgt werden. Dadurch sei der Betrieb der Kraftwerke zunächst nicht unmittelbar betroffen, sagte der Sprecher dem epd. Er wollte keine Prognose abgeben, wie lange das Unternehmen von seinen Reserven zehren kann. Bereits am Freitag hatten sich bis zu 40.000 Menschen an einem ausgerufenen „Zentralstreik“ in Aachen beteiligt. Dort blieb es nach Polizeiangaben weitgehend friedlich.