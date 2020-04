Protest : Bürger, an die Bildschirme!

Politische Aktivisten kämpfen gerade wie Schwimmer in einem Becken voller Honig. Jede kleinste Aktion ist mühsam. Was kürzlich noch wie von selbst lief, gelingt nun selbst mit größter Anstrengung nicht. Es gibt keine Großdemonstrationen mehr, keine Segelreisen zu Klimakonferenzen, keine Flashmobs, keine Schweigemärsche, nicht mal viel Aufmerksamkeit im Netz. Fast alle Menschen sind mit der Pandemie beschäftigt. Auf die Straße gehen sie nicht, um Flaggen zu schwenken, sondern um Klopapier zu kaufen, und im Internet feiern sie Virologen-Podcasts statt Schulstreiks. Selbst wenn es Schulstreiks gäbe – niemand würde sie bemerken, weil der Unterricht ja sowieso ausfällt.

Der Ausnahmezustand ist der schlechteste Zustand für Aktivisten. Die Bürger sind sowieso aufgerüttelt, wer will da noch mal extra gerüttelt werden? Außerdem sind viele Aktionen, die aufrütteln könnten, gerade schlichtweg verboten. Die Pandemie sei „eine demokratische Zumutung“, sagte die Bundeskanzlerin diese Woche, „denn sie schränkt genau das ein, was unsere existentiellen Rechte und Bedürfnisse sind“. Zum Beispiel die Versammlungsfreiheit. Zwar dürfen Bürger trotz Pandemie demonstrieren, aber nur unter strengen Auflagen. Und das ist sehr mühsam. Die Aktivisten haben mit Formalitäten fast genauso viel zu tun wie mit ihrem eigentlichen Thema. So war es zum Beispiel vor einer Woche. Da wollten in Stuttgart Bürger demonstrieren. Erst verbot die Stadt das. Die Aktivisten klagten vor dem Bundesverfassungsgericht – mit Erfolg. Sie durften schließlich doch losziehen. Fünfzig Mann kamen. Ihr Thema: die Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Krise. In anderen Städten gab es nicht mal solche kleinen Lösungen. Demos zum gleichen Thema platzten oder wurden schnell von der Polizei aufgelöst; die Teilnehmer hatten sie nicht angemeldet oder gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

Schlauer stellten es zweitausend Israelis in Tel Aviv an. Auch sie wollten ein Zeichen setzen für mehr demokratische Rechte. Aber wie sollte das gehen, wenn jeder Teilnehmer zwei Meter Sicherheitsabstand zu den anderen halten musste? Ganz einfach: Die Organisatoren malten mit Kreide weiße Kreuze auf den Boden, das waren die erlaubten Stehplätze. Auf jeden stellte sich dann einer. Das sah von oben lustig aus, wie ein Tanz nach einer geheimen geometrischen Choreographie. So zu demonstrieren war erlaubt, und es war etwas Neues. Fotos davon gingen um die Welt. Schon einige Wochen vorher gab es eine fulminante Protestaktion: eine virtuelle Demo gegen die „Gefährdung der Demokratie“. Diese Veranstaltung verfolgten 600.000 Zuschauer live auf Facebook. Das sind immerhin knapp sieben Prozent der Israelis. Eine beachtliche Quote. Es ging allerdings auch um ein großes Thema: Es gab eine Verfassungskrise. Dazu kamen noch die drastischen Maßnahmen der Regierung gegen Corona. Die Mobiltelefone der Israelis werden vom Inlandsgeheimdienst überwacht, niemand soll sich weiter als hundert Meter von seiner Wohnung entfernen. Das hätte wohl auch in Deutschland viele Bürger in Aufruhr versetzt.

Aber so? Die Deutschen sind mit ihrer Regierung so zufrieden wie lange nicht. Viele Aktivisten hierzulande fürchten, ihr Thema könnte in Vergessenheit geraten. Deshalb versuchen sie alles, um im Gespräch zu bleiben.