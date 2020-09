Aktualisiert am

Polizeiskandale : „Man kann aktiver nach Rechtsextremen in der Polizei suchen“

Razzia in Neukölln: Polizisten vor einer Shisha-Bar. Bild: dpa

Herr Professor Behr, hat die Polizei ein grundsätzliches Problem mit Rassismus?

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.Z.



Sie hatte immer schon ein Problem mit rassistischen Einstellungen. Die Frage ist nur: Wirkt sich das negativ auf ihr Handeln aus? Ist diese Problematik also eine, die die Organisation in ihrer Vertrauenswürdigkeit erschüttert, oder sind es nur einzelne Leute, die ihr Unwesen treiben? Und da sind wir tatsächlich an einem Scheideweg.

Aber ist dieses Problem größer als im Rest der Bevölkerung? Laut Umfragen haben in Deutschland mehr als zwanzig Prozent der Bürger antisemitische Vorurteile oder denken antisemitisch. Da kann es wenig verwundern, dass solche Leute auch bei der Polizei entdeckt werden.