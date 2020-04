Sonderparteitag der CDU : Ersatzlos gestrichen

Der Kampf gegen das Corona-Virus wird viel Geld kosten. Der CDU erspart die Pandemie aber aller Voraussicht nach Ausgaben in Höhe von einer Million Euro. So viel ungefähr kostet ein Sonderparteitag. Ein solcher hätte am übernächsten Samstag, dem 25. April, in Berlin zusammenkommen sollen, um einen Nachfolger für die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zu wählen.

Nun hat Kramp-Karrenbauer öffentlich gemacht, was sich wegen des Verbots von Großveranstaltungen schon länger abzeichnete: Der Sonderparteitag, bei dem weit mehr als tausend Menschen in einer Halle versammelt wären, wird aller Voraussicht nach nicht nur verschoben, wie es der derzeitigen Beschlusslage des CDU-Vorstands entspricht. Er werde wohl gar nicht stattfinden, sagte die Parteichefin der Deutschen Presse-Agentur.

„Mein Eindruck ist, je weiter wir hinter die Sommerpause rücken mit einem möglichen Sonderparteitag, desto geringer ist der Bedarf nach einem Parteitag, der dann nur wenige Wochen vor dem regulären stattfindet.“ So begründete Kramp-Karrenbauer ihre Äußerung. Das reguläre Delegiertentreffen findet Anfang Dezember in Stuttgart statt. Da wird in jedem Fall der Vorstand – wie turnusgemäß alle zwei Jahre - neu gewählt.

Vorteil Laschet?

Auch die Vorsitzende hätte zur Wiederwahl gestanden. Als sie 2018 in Hamburg zur Vorsitzenden gewählt worden war, sah ihre Planung vor, sich in Stuttgart im Amt bestätigen und zugleich als Kanzlerkandidatin aufstellen zu lassen. Nach einem für sie sehr schwierigen Jahr 2019 traute sich die Kanzlerkandidatur und in einem Atemzug auch den Vorsitz nicht mehr zu. Nach kurzem Hin und Her war schnell klar, dass schon bald, am 25. April eben, ein Nachfolger gewählt werden sollte. Dann kam Corona. Ein Parteitag vor den Sommerferien ist wenig wahrscheinlich, ihn anschließend, also im September oder Oktober abzuhalten, wäre kaum sinnvoll, wenn es ohnehin Anfang Dezember zum Treffen in Stuttgart kommt.