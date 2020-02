AKK und die Thüringer CDU : Zu wenig Kraft

Seit der Nacht zum Freitag gibt es nichts mehr schönzureden: Annegret Kramp-Karrenbauer steckt in der Klemme. Dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner war es innerhalb weniger Stunden gelungen, seinen Parteifreund Thomas Kemmerich dazu bewegen, nach nur einem Tag das Amt des thüringischen Ministerpräsidenten wieder herzugeben. Die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin hingegen biss sich an der CDU-Fraktion in Erfurt mehr als fünf Stunden lang die Zähne aus, bevor sie unverrichteter Dinge nach Berlin zurückkehrte. Formal kann eine Bundesvorsitzende einem Landesverband zwar nicht den Kurs vorschreiben. Aber politisch sollte sie sich schon durchsetzen können.

Noch am frühen Donnerstagabend schien Kramp-Karrenbauer zuversichtlicher gewesen zu sein, hatte eine Pressekonferenz mit dem CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring angekündigt, sicherlich in der Hoffnung, einen einsichtigen, vielleicht sogar reumütigen Landespolitiker öffentlich sagen zu hören, dass in Thüringen kein Weg an einer vorgezogenen Landtagswahl vorbeiführe. Doch nichts davon! Es gab keinen gemeinsamen Auftritt, aus der CDU war in den frühen Morgenstunden des Freitags lediglich zu hören, es habe einen „sehr intensiven, teilweise emotionalen Austausch“ gegeben. Die CDU im Landtag werde die Initiativen, mit den vorhandenen Mehrheiten eine Lösung zu finden und „Stabilität im derzeitigen Parlament“ herzustellen, „unter Wahrung ihrer Grundsätze nicht blockieren“. Erst wenn solche Gespräche scheitern sollten, sei eine abermalige Wahl „unausweichlich“. Mit dieser dürftigen Ausbeute begab sich die CDU-Chefin in die Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin am Freitagvormittag.

Annegret Kramp-Karrenbauer war vor gut einem Jahr als CDU-Vorsitzende angetreten, um die Partei zu befrieden. Vor allem konservative CDU-Mitglieder und der Wirtschaftsflügel waren zunehmend unzufrieden mit dem Kurs der langjährigen Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel, sahen eine ihnen viel zu weit gehende Verschiebung der CDU nach links. Kramp-Karrenbauer hatte vor allem mit ihrem Werkstattgespräch über die Flüchtlingspolitik und der Äußerung, dass es als letzte Möglichkeit auch Grenzschließungen geben müsse, die Hoffnung genährt, die Partei wieder von der linken Mitte in die Mitte oder sogar ein bisschen nach rechts zu verschieben.

Sie sollte alarmiert sein

Doch diese Hoffnung schmolz zunehmend dahin. Nach der für die CDU so schlecht gelaufenen Thüringen-Wahl im vorigen Oktober brach der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, eine Debatte über Kramp-Karrenbauers Führungsqualitäten vom Zaun. Kaum hatte die Aufregung sich beruhigt, weil Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag Ende vorigen Jahres die Vertrauensfrage gestellt und eine positive Antwort bekommen hatte, spitzte sich die Lage in Thüringen zu. Die CDU-Bundesvorsitzende hatte fast keinen Spielraum. Erst versuchte sie, Mohring eine Bewegung in Richtung Linkspartei zu verbieten, weil die eigenen Konservativen und Wirtschaftspolitiker ihr im Nacken saßen. Dann, als die CDU mit der AfD den FDP-Mann Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählte, versuchte sie zu retten, was nicht mehr zu retten war. Hätte sie die Kraft gehabt, ihrer Partei klarzumachen, dass die Linke zwar von Übel ist, aber die AfD noch schlimmer, hätte die Thüringer CDU vermutlich einen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow geduldet. Doch diese Kraft hatte Kramp-Karrenbauer nicht.

Lange Zeit hat die Richtung Sonnenuntergang schwebende Bundeskanzlerin sich bemüht, keine zu offensichtliche Unterstützung für Kramp-Karrenbauer zu zeigen, auch in der Gewissheit, dass dieser das eher schaden als nützen würde. Dann aber verlor auch Merkel die Nerven und mischte sich am Donnerstag von einer Afrikareise aus in die Innenpolitik ein mit der Forderung, in Thüringen müsse neu gewählt werden. Sofort kamen die Kritiker eines Mitte-Links-Kurses der CDU wieder auf den Plan. Kuban und der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, wandten sich in der Zeitung „Die Welt“ gegen die Forderung nach einer vorgezogenen Wahl. Einer Umfrage zufolge würde die CDU bei einer baldigen Wahl ein lausiges Ergebnis bekommen.

Am Ende könnte es sein, dass in Thüringen nach dem Rückzug Kemmerichs ganz ohne Zutun der CDU ein neuer Ministerpräsident oder gar ein neuer Landtag gewählt wird. Die Mehrheiten würden reichen. Kramp-Karrenbauer würde das nichts helfen. Sie stünde trotzdem als eingeschränkt durchsetzungsfähig dar. Dass ausgerechnet einer ihrer schärfsten Konkurrenten im Rennen um die Kanzlerkandidatur, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, im Fernsehsender ntv vor einem innerparteilichen Machtkampf warnte, sollte die CDU-Vorsitzende eher alarmieren als beruhigen. Unterdessen teilte ihr anderer Konkurrent, Friedrich Merz, mit, dass er sich stärker auf die Politik konzentrieren wolle. Und der sozialdemokratische Koalitionspartner will im Koalitionsausschuss am Samstag von der CDU wissen, wie sie zur AfD steht.

Komfortabel ist die Lage für Annegret Kramp-Karrenbauer wirklich nicht.