Neues Wehrdienst-Modell : Die Bundeswehr sucht Freiwillige für den Heimatschutz

Mit einem neuen Freiwilligendienst will Annegret Kramp-Karrenbauer Männer und Frauen für den Heimatschutz gewinnen. Es sei „eine lukrative Möglichkeit“ sich für die Gesellschaft zu engagieren, bewirbt ihr Ministerium das Modell.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stellt am Donnerstag in Berlin das Projekt „Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz“ vor. Bild: dpa

Die Bundeswehr will jungen Deutschen einen freiwilligen Dienst in den Streitkräften anbieten, und dabei mehr Personal für den Wach- und Objektschutz gewinnen. Unter dem Namen „Dein Jahr für Deutschland“ sollen zunächst 1000 junge Männer und Frauen ab 17 Jahren für einen freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz gewonnen werden. Das Konzept, das Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Peter Tauber (beide CDU) und dem stellvertretenden Generalinspekteur, Generalleutnant Markus Laubenthal, präsentierte, sieht zunächst eine dreimonatige militärische Grundausbildung vor, dann eine weitere spezielle Ausbildung von insgesamt vier Monaten.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Danach würden die jungen Leute für insgesamt sechs Jahre der sogenannten „Territorialen Reservestruktur“ zugeordnet und sollen in dieser Zeit insgesamt weitere fünf Monate im Rahmen der Streitkräftebasis eingesetzt werden. Eine Verwendung in anderen Teilstreitkräften – Heer, Luftwaffe, Marine – ist zunächst nicht vorgesehen. Ein Wechsel ist aber ausdrücklich möglich, wenn es der Bundeswehr gelingt, die freiwillig Dienenden dafür zu interessieren.

Im Unterschied zum bereits angebotenen Freiwilligen Wehrdienst (FWD), der von sieben bis zu 23 Monate dauert, sollen die Heimatschutz-Freiwilligen in der Nähe ihrer Wohnorte eingesetzt werden und vor allen Dingen nicht für Auslandsverwendungen herangezogen werden. Der Vorhaben biete, so das Verteidigungsministerium, „eine lukrative Möglichkeit, einen freiwilligen Dienst für die Gesellschaft zu erbringen“. Damit wird auf die Bezahlung in Höhe von 1550 Euro brutto monatlich angespielt, die ebenso attraktiv sein könnte wie die Möglichkeit, dem Motto „Heimat ist ein Lebensgefühl“ (Tauber) zu folgen.

Der Reservistenverband begrüßte das Konzept und erklärte, nun komme es darauf an, „weitere Möglichkeiten eines Gesellschaftsdienstes breit zu diskutieren“. Der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller sagte: „Frau Kramp-Karrenbauer wollte die Wiedereinführung der Wehrpflicht, und ist an der Realität gescheitert. Aber das Konzept für ein attraktiveres freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr, insbesondere mit dem Fokus auf den Katastrophenschutz, kann die Bundeswehr für junge Menschen öffnen, die einen Beitrag für die Gesellschaft leisten wollen. Wir werden es wohlwollend begleiten.“

Der SPD-Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu nannte es „großartig“, wenn junge Leute freiwillig in der Bundeswehr dienten. Er fügte hinzu: Überlegungen zu Pflichtdiensten mögen berechtigte Anliegen verfolgen: „Aber solange mehr junge Menschen freiwillig ihren Beitrag leisten wollen, als überhaupt eingesetzt werden können, ist dies eine Scheindebatte.“ Die Linke teilte mit: „Eine militärische Ausbildung, die auf Gehorsamkeit basiert, und der Dienst an der Waffe haben nichts mit dem Freiwilligendienst zu tun – und das muss auch so bleiben.“