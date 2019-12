Kramp-Karrenbauer im Interview : „Wir brauchen 2020 große Mehrheiten für große Projekte“

Sie sind jetzt seit einem Jahr CDU-Vorsitzende. In den Umfragen ist Robert Habeck von den Grünen weit vor Ihnen. Sogar der Sozialdemokrat Olaf Scholz, aber auch Jens Spahn, Friedrich Merz und Markus Söder schneiden besser ab als Sie. Können Sie mit so einem Rückstand Kanzlerkandidatin werden, Frau Kramp-Karrenbauer?

Nicht die Meinungsforschungsinstitute, sondern CDU und CSU werden Ende 2020 über die Kanzlerkandidatur entscheiden. Ich gehe optimistisch und gut erholt in das nächste Jahr. Ich hatte eine sehr schöne Weihnachtszeit mit meiner Familie, und der neue Star-Wars-Film steht zum Jahreswechsel noch auf meinem Programm. Für mich als CDU-Vorsitzende stellt sich nun eine entscheidende Frage: Schafft die CDU den dynamischen Übergang aus der zu Ende gehenden Ära Angela Merkel? Das Ende dieser Ära muss ein neuer Aufbruch für das ganze Land werden. Die Kraft dazu hat die CDU mit einem neuen Grundsatzprogramm für die Zeit bis 2030 und organisatorisch runderneuert für Wahlkämpfe auch auf allen digitalen Plattformen.

Die Heldin von „Star Wars“ nimmt Herausforderungen mit gezogenem Laserschwert an. Sie dagegen, haben wir das Gefühl, weichen unserer Frage aus: Wie viel Zeit haben Sie noch, Ihre Umfragewerte zu verbessern, bevor es zu spät ist?

Auf dem Parteitag in Leipzig habe ich vor kurzem die Delegierten gefragt, ob sie meinen Weg weiter mitgehen wollen. Das haben sie klar bestätigt. Das ist meine Legitimation.

2012 haben Sie als saarländische Ministerpräsidentin Ihre Koalition mit Grünen und FDP mitten in der Legislaturperiode beendet. Angela Merkel hat sich damals geärgert, Sie aber standen wenig später an der Spitze einer stabilen Regierung. Warum machen Sie es im Bund nicht ebenso?

Gerade weil ich zu den wenigen Politikern in Deutschland gehöre, die in dieser Situation schon mal waren, weiß ich, dass man mit einer solchen Entscheidung nicht taktisch herumspielt. Die Situation im Saarland damals war eine andere als heute im Bund. Wir hatten schwierige finanzpolitische Entscheidungen vor uns und in der Koalition einen Partner, die FDP, die schlichtweg implodierte.

Einen implodierenden Partner hat die Union im Bund doch auch heute.

Wir haben in der Bundesregierung mit CDU und CSU zwei Partner, die sehr stabil sind und klipp und klar regieren wollen. Wir haben gerade beim Klimapaket handlungsfähige sozialdemokratische Ministerpräsidenten gesehen. Auch die SPD-Fraktion hat gezeigt, dass sie handlungsfähig ist.

Mehr zum Thema 1/

Und die neuen SPD-Vorsitzenden?

Die neuen Vorsitzenden haben ihre Mitgliederwahl gewonnen, weil sie die Erwartung geweckt haben, sie würden die SPD aus der großen Koalition herausführen. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie sich trotzdem der Regierungsverantwortung stellen. Nach dem ersten Koalitionsausschuss habe ich durchaus den Eindruck, dass sie das wollen.

Eine Forderung der SPD ist ein gewaltiges Investitionsprogramm, das kaum zu verwirklichen ist, ohne die schwarze Null in Frage zu stellen. Ist das mit Ihnen zu machen?

Wenn es darum geht, Investitionen einfacher zu machen, damit sie schneller ankommen, ist die CDU sofort dabei. In Deutschland wird zu wenig investiert – aber nicht, weil das Geld fehlt, sondern weil Verfahren und Behörden zu langsam sind. Wir kriegen das Geld nicht schnell genug verbaut. Wer zusammen mit uns Hemmnisse und Blockaden abbauen will, dem reichen wir die Hand. Das gilt für die SPD, aber auch über diese Regierung hinaus.

Was heißt das? Suchen Sie schon Mehrheiten jenseits dieser Koalition?

Ich suche einen breiten Konsens als starke Antwort in einer entscheidenden Zukunftsfrage. Die Grünen haben in der Debatte über den Bundeshaushalt Bereitschaft gezeigt, über Planungsbeschleunigung zu reden. Das gelte insbesondere für Klimaschutzmaßnahmen, hieß es. Im Bundestag und im Bundesrat werden wir dann sehen, ob sie zu ihrem Wort stehen. Ich würde mich freuen. Wir brauchen 2020 große Mehrheiten für große Projekte.