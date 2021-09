Annegret Kramp-Karrenbauer : „Keiner hat mit diesem schnellen Fall gerechnet“

Frau Ministerin, die Niederlage des Westens in Afghanistan war absehbar. Interne Berichte der amerikanischen Regierung zeichneten seit Längerem ein niederschmetterndes Bild. Es hieß bereits 2018, die amerikanische Öffentlichkeit sei über die Wahrheit jahrelang belogen worden. Sie sind im Juli 2019 ins Amt gekommen. Haben Sie jemals solche Berichte gelesen?

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Ich bin früh nach Afghanistan geflogen und habe in Kabul Gespräche geführt, auch mit dem amerikanischen Oberkommandierenden Miller, der die Situation gut kannte. Damals liefen schon die Gespräche der Trump-Regierung mit den Taliban. Es entstand der Eindruck, dass die Gespräche vom innerafghanischen Geschehen losgelöst verliefen. Deshalb habe ich nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, die afghanische Regierung einzubeziehen. Zum damaligen Einsatz der Bundeswehr: Die Ausbildungsmaßnahmen zeigten durchaus Erfolg, insbesondere die Luftwaffe und die Spezialkräfte entwickelten sich gut. Die spätere desaströse Lage der Armee hat sich für mich damals noch nicht abgezeichnet.

Von Präsident Biden weiß man, dass er seit seiner Zeit als Vizepräsident für den Abzug aus Afghanistan geworben hat. Lange vergeblich. Wie war das in der deutschen Regierung – haben Sie nicht den Eindruck gehabt, es sei ebenso riskant wie sinnlos, Hunderte deutsche Soldaten in Afghanistan zu lassen?

Zur Wahrheit gehört, dass der Einsatz in den letzten Jahren sehr stark verändert war, weniger gefahrvoll. Das Agreement von Trump und den Taliban lag auf dem Tisch, mein britischer Amtskollege hat es als „rotten deal“, also grottenschlecht, bezeichnet. Wenn man sich anschaut, was Leistung und Gegenleistung war, kann man nur sagen: Stimmt. In der NATO haben wir unisono gesagt, der Abzug sei an Bedingungen geknüpft, also „conditions-based“. Am Ende war alles an einen Abzugstermin und keine weiteren Bedingungen gebunden, das war schlecht.

Mehr zum Thema 1/

Der Zusammenbruch kam dann schnell, aber nicht unerwartet. Wie konnte es geschehen, dass Zehntausenden Schutzsuchenden aus dem eigenen Verantwortungsbereich nicht geholfen wurde?

Keiner hat mit diesem schnellen Fall von Kabul gerechnet, ich habe mir inzwischen auch Berichte unserer Verbündeten angesehen. Dann begannen Versuche quasi des halben Landes, Afghanistan rasch zu verlassen. Die Frage der Ortskräfte habe ich bereits sehr frühzeitig in der Bundesregierung angesprochen. Es ist uns gelungen, einen Großteil derer, die in den letzten beiden Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben, schon vor der Zuspitzung der Lage aus dem Land zu holen. Aber diejenigen, die dann durch weiter gehende Vereinbarungen in der Bundesregierung hinzukamen, konnten nicht mehr mit Visa versorgt werden. Und das treibt mich auch persönlich um. Ich habe das sehr früh adressiert, aber es hat bis weit in den Sommer gedauert, bis wir das in der Bundesregierung wirklich durchsetzen konnten. Jetzt muss es darum gehen, mit diplomatischen Mitteln diese Leute so schnell wie möglich herauszuholen. Es wird aber auch Helfer aus der Entwicklungshilfezusammenarbeit geben, die bleiben wollen und die auch gebraucht werden, wenn wir Afghanistan humanitäre Hilfe leisten wollen.

Als die Rettungsmission der Bundeswehr startete, war es spät. Dennoch ist es General Arlt und seinen Männern und Frauen gelungen, mehr als 5000 Deutsche, Verbündete und Afghanen auszufliegen. Wie haben Sie diese Tage erlebt?

Wir waren nach den Vereinigten Staaten und Großbritannien das drittgrößte Kontingent in Kabul, und wir waren als eine der ersten europäischen Kräfte vor Ort. In dem Moment, in dem wir erfahren haben, dass die Amerikaner 3000 Mann an den Flughafen verlegen, haben wir hier alles ausgelöst, um die Mission zu starten. Ich kann im Nachhinein sagen, General Arlt war genau der richtige Mann am richtigen Ort. Und es hat sich bewährt, dass er mit Rückendeckung von uns alle Freiheiten hatte, vor Ort zu operieren. Das waren unglaublich intensive Tage mit großen Sorgen, wenig Schlaf und einer ganz flachen Hierarchie. Im Grund wurden an dem Tisch, an dem wir jetzt sitzen, alle Entscheidungen im ständigen Kontakt mit General Arlt getroffen. Das war eine intensive Zeit, die ich nie vergessen werde. Gerade die letzten 24, 30 Stunden waren nervenaufreibend, weil wir noch möglichst viele ausfliegen wollten und zugleich wussten, dass sich Selbstmordattentäter in der Stadt aufhalten. Das war ein Wettrennen gegen die Zeit.