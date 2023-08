Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Bundesvorsitzender der Freien Wähler, während einer Kabinettssitzung am 28. Juli in München. Bild: AFP

Es hatte gute Gründe, dass sich der erweiterte Fraktionsvorstand der Freien Wähler im bayerischen Landtag stundenlang mit einer mehr als dreißig Jahre alten Hetzschrift befasste. Hubert Aiwanger gestand kurz nach Bekanntwerden der Flugblätter aus Schultagen ein, dass er damals „nur“ einige Exemplare in seiner Tasche getragen habe. Es sei sein Bruder Helmut gewesen, der das antisemitische Machwerk geschrieben habe, und „verpfeifen“ habe er, Hubert, niemand wollen.

Die Sache könnte Aiwanger sein Amt als bayerischer Wirtschaftsminister kosten. Markus Söder wäre außerdem zuzutrauen, dass er gleich die ganze Koalition kündigt. Nur gut einen Monat vor der Wahl wäre der Schaden für Aiwangers Partei weitaus größer als für den Ministerpräsidenten, der sogar mit Sympathien rechnen könnte.

Aiwanger bleibt dagegen nichts anderes, als die Veröffentlichung des Flugblatts aus der Zeit, da er in die 11. Klasse ging, als gezielte Kampagne zu kritisieren, die ihm den Erfolg in der Landtagswahl im Oktober zunichtemachen soll. Ganz falsch liegt er damit nicht.

Der taktisch günstige Zeitpunkt einer Veröffentlichung scheint in solchen Fällen so wichtig zu sein wie die beabsichtigte moralische Empörung im Wahlkampf, was deren Glaubwürdigkeit nicht nur für die Anhänger Aiwangers mindern dürfte. Aiwangers Gegner führen etwas ganz anderes ins Feld: Das üble Pamphlet aus Jugendjahren passe zur populistischen Unkultur des erwachsenen Politikers.

Mehr zum Thema 1/

Der Inhalt des Flugblatts lässt sich in der Tat nicht als „Jugendsünde“ abtun. Wer mit antisemitischen Formulierungen um sich wirft, die an Menschenverachtung nicht zu überbieten sind, hat ein Charakterproblem und kann sich nicht mit der 11. Klasse und Minderjährigkeit herausreden.

Er kann nur hoffen, dass es zur Kultur seines Landes gehört, jedem Lümmel zuzugestehen, aus Fehlern gelernt zu haben und zur Vernunft gekommen zu sein. Das unterscheidet die politische von einer populistischen Kultur. Für Söder ist das sicher keine leichte Wahl.