Verstoß gegen das Wahlgesetz? : Aiwanger bittet wegen Veröffentlichung von Wahlprognosen um Entschuldigung

Der Freie-Wähler-Chef hat am Sonntag noch während der Stimmabgabe zur Bundestagswahl Zahlen aus einer Nachwahlbefragung auf Twitter verbreitet. Der Bundeswahlleiter prüft den Vorfall. Die SPD-Landtagsfraktion fordert Aiwangers Entlassung.

Nach dem Ärger um die Veröffentlichung von Wählerbefragungen zur Bundestagswahl hat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mit einer Erklärung im Landtag um Entschuldigung gebeten. „Ich entschuldige mich in aller Form für den Tweet vom Wahlsonntag“, sagte der Vorsitzende der Freien Wähler und Vize-Ministerpräsident am Mittwoch in München. Er hoffe, dass der Bundeswahlleiter rasch klären könne, inwiefern es sich bei dem Tweet um eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bundeswahlgesetz handele.

Zuvor hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von Aiwanger eine öffentliche Entschuldigung gefordert; die SPD-Fraktion verlangte in einem Dringlichkeitsantrag die Entlassung des Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten. Söder und Aiwanger trafen sich am Mittwochmorgen zum Krisengespräch, wie Söder nach Angaben von Teilnehmern im Anschluss in einer Sitzung der CSU-Fraktion mitteilte.

Aiwanger hatte am Sonntag noch während der Stimmabgabe zur Bundestagswahl Zahlen aus einer Nachwahlbefragung auf Twitter verbreitet – verbunden mit dem Aufruf, die „letzten Stimmen“ den Freien Wählern zu geben. Der Tweet wurde nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Der Bundeswahlleiter prüft seither einen Verstoß Aiwangers gegen das Wahlgesetz.

Der Freie-Wähler-Chef bat angesichts der laufenden Prüfung am Mittwoch um Verständnis dafür, dass er keine weiteren Ausführungen zu dem Vorfall machen könne. Sein der Entschuldigung vorangestellter Appell, dass der Wahlkampf nun vorbei sei und es deshalb dringend nötig sei, „dass wieder politische Sacharbeit geleistet werden kann“, sorgte bei einigen Landtagsabgeordneten für Belustigung.

Der bayerische SPD-Landesvorsitzende Florian von Brunn sagte, ganz Deutschland schüttele den Kopf über Aiwangers Verhalten. Er habe gezeigt, dass er seiner Aufgabe als stellvertretender Ministerpräsident nicht gewachsen sei. Aiwanger habe eine „windelweiche Entschuldigung“ vorgetragen. „Das reicht uns nicht“, sagte Brunn, der auch Fraktionschef ist.