Bei der Bundeswehr will man die Militärübung „Air Defender“ nicht als Warnung an Russland verstanden wissen. Trotzdem üben die Soldaten, wie die NATO einen Drohnenangriff abwehrt.

Szenen wie aus dem Film „Top Gun“: Ein amerikanisches Kampfflugzeug am Montag in Spangdahlem Bild: Lando Hass

In der prallen Mittagssonne fliegen zwei Transportflugzeuge nebeneinander auf die Landebahn zu. Die beiden Flugzeuge der Luftwaffe vom Typ A400M setzen allerdings noch nicht auf, sondern drehen in geringer Höhe und mit engem Radius noch eine Runde über dem Fliegerhorst Wunstorf. Das Flugmanöver dient dazu, dass die beiden Maschinen nach dem parallelen Anflug hintereinander landen.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Der erste A400M, der auf dem Beton aufsetzt, ist das Flaggschiff der größten Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO. Das Heck des Flugzeugs wurde mit einer schwarz-rot-goldenen Folie und dem Schriftzug „Air Defender 2023“ versehen, dem Namen der Übung. Etwa 10.000 Soldaten aus 25 Nationen und annähernd 250 Flugzeuge nehmen daran teil. Am Montag begann die Kernphase der Übung, die nicht von der NATO selbst, sondern von der deutschen Luftwaffe geführt wird.

Nach ihrer Landung nähern sich die beiden Transportflugzeuge langsam rollend ihrem Standplatz auf dem Fliegerhorst. Erst jetzt wird es richtig laut. Vom Eingangstor des Flughafens kommt eine längere Kolonne mit schwarzen Limousinen herbei. Zum Beginn der Übung sind der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil und die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (beide SPD), nach Wunstorf gekommen.

Der Fliegerhorst nordwestlich von Hannover ist die logistische Drehscheibe von „Air Defender“. „Hier wird all das Material der amerikanischen Luftstreitkräfte eingeflogen“, sagt Generalleutnant Gerhartz. Die Vereinigten Staaten stellen die schlagkräftigsten Einheiten der Übung, sie haben auch ihre modernen F-35-Flugzeuge geschickt. Die Übung soll zeigen, dass die transatlantische Rückversicherung funktioniert. Die Kapazitäten der Amerikaner gäben im Ernstfall den Ausschlag, hatte Gerhartz vor einigen Tagen erklärt. Auf dem Wunstorfer Rollfeld gibt sich der Luftwaffeninspekteur aber eher defensiv. „Air Defender“ sei „ein Signal gegen niemanden, es ist an uns gerichtet“. Die beteiligten Staaten wollten beweisen, „dass wir in der Lage sind, das Bündnis zu verteidigen“.

„Wichtiges Zeichen unserer Stärke“

Auch die Wehrbeauftragte Högl hebt hervor, die Übung finde „ganz bewusst auf einem Level statt, das nicht zur Eskalation beitragen soll“. Zugleich handele es sich aber auch „um ein wichtiges Zeichen unserer Stärke“, hebt Högl hervor. Diese Botschaft wird auch bei einem Blick auf die Landkarte bestätigt: Die Übung findet hauptsächlich über dem deutschen Luftraum und vor der deutschen Nord- und Ostseeküste statt, also fern der russischen Grenzen. Vereinzelt greift „Air Defender“ aber auch bis an die NATO-Ostflanke aus.

Bereits am ersten Tag, der erst der Eingewöhnung der Besatzungen in den Luftraum dient, starten Kampfflugzeuge nach Litauen und landen dort. Es handelt sich um Flugzeuge der Typen F-15, F-16, Eurofighter und Tornado. Solche Flüge dienten dazu, auch der „nordöstlichen Mitgliedschaft“ des Militärbündnisses ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, sagt Gerhartz. Ministerpräsident Weil äußert, der russische Angriff auf die Ukraine habe gezeigt, dass die bisherige europäische Sicherheitsarchitektur nicht mehr wie erhofft funktioniere. Nun müsse wieder ein stärkerer Fokus auf die Landes- und Bündnisverteidigung gelegt werden.

Im Rahmen der Übung wird darum auch die Abwehr eines Angriffs von Drohnen und Marschflugkörpern aus der Luft geübt. In der Ukraine unternimmt das russische Militär ständig solche Angriffe. Auch die Evakuierung eines Flughafens gehört zu den Szenarien, die auf dem Plan stehen. Immer geht es darum, die „Interoperabilität“ der eingesetzten Verbände zu üben und Schwachstellen aufzudecken. In Wunstorf liegt der Schwerpunkt auf der Logistik. Der amerikanische Major Will Dyke aus Kentucky berichtet, die Versorgung mit Material sei häufig der herausforderndste Teil militärischer Operationen. Der Amerikaner hat mit einer C130, die auf dem Rollfeld mit offener Heckklappe hinter ihm steht, Personal und Paletten nach Niedersachsen gebracht hat.

