Ahrtal-Katastrophe : Innenminister Lewentz verteidigt Handeln in Flutnacht

Die Behörden in Rheinland-Pfalz unterschätzten die Lage an der Ahr in der Flutnacht, obwohl ihnen dutzende Hinweise auf die Katastrophe vorlagen. Die Opposition fordert deswegen personelle Konsequenzen.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat sein Verhalten während der Ahrtal-Katastrophe verteidigt. Er habe in der Nacht auf den 15. Juli über „kein vollständiges Lagebild“ verfügt; ihm sei von „einzelnen, auch sehr bedrückenden Ereignissen“ berichtet worden, doch habe es „keinen Anhaltspunkt“ gegeben, dass der Landkreis Ahrweiler mit der Situation überfordert gewesen sei, sagte Lewentz vor dem Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Ahrtalkatastrophe am Freitagabend in Mainz. Die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag zweifelt diese Darstellung an und wirft Lewentz schwere Versäumnisse vor. Von der CDU hieß es vor der Sitzung, Lewentz und sein Ministerium seien umfassend informiert gewesen. Anstatt zu reagieren, habe Lewentz sämtliche Hinweise auf die sich anbahnende Katastrophe sowie auf die tatsächlichen Zustände an der Ahr ignoriert.

Wie am Freitag im Ausschuss deutlich wurde, lagen Lewentz, seinem Ministerium sowie dem nachgeordneten Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes in der Flutnacht viele Informationen zur katastrophalen Lage an der Ahr vor, die Dramatik der Situation wurde aber den Angaben der Beteiligten nach nicht erkannt.

Laut der Schilderung von David Wincek, der in der Flutnacht im Lagezentrum des Innenministeriums in Einsatz war, traf dort am 14. Juli gegen 17:30 Uhr die Information ein, dass in Dorsel ein Campingplatz überflutet wurde, dass Bewohner sich auf die Dächer ihrer Campingwagen gerettet, Hubschrauber mit Seilwinden im Einsatz waren. Aus dem Rapport des Lagezentrums geht hervor, dass das Polizeipräsidium Koblenz um 21:22 Uhr das Lagezentrum informierte, dass ein Campingwagen abgetrieben worden sei, Menschen vermisst würden, Rettungskräfte nicht an Ortschaften kämen und Häuser eingestürzt seien. Um 22:55 traf die Meldung ein, dass in Schuld sechs Häuser eingestürzt seien, es Vermisste gebe und Menschen auf Häusern stünden und mit Taschenlampen um Hilfe leuchteten. Die Meldung wurde an die Leitung des Ministerbüros weitergegeben.

Keine Rede von „Flut oder gar Sturzflut“

Lewentz besuchte am Abend des 14. Juli gegen 19:30 Uhr die Einsatzleitung des Landkreises in Bad Neuenahr Ahrweiler und traf mit dem damaligen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) zusammen, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Lewentz sagte am Freitag zu dem Treffen, er habe sich „umringt von Fachleuten“ gesehen; weder Führung noch Stab in der Einsatzleitung hätten überfordert gewirkt, von „Flut oder gar Sturzflut“ sei „überhaupt keine Rede“ gewesen.

Das steht im Widerspruch zu Angaben von Mitgliedern der Einsatzleitung. Die gaben an, von der Lage „überrollt“ worden zu sein. Der Landkreis rief erst den Katastrophenfall aus, als es dafür schon viel zu spät war. Bei der Ahrtalkatastrophe starben 134 Menschen, mehr als 700 wurden verletzt. Noch nach Mitternacht ertranken an der Rhein-Mündung Menschen, obwohl an den Zuflüssen und am Oberlauf der Ahr bereits am Nachmittag Häuser weggeschwemmt wurden.

Erst um kurz vor eins schrieb er „Liebe Malu, die Lage eskaliert“

Lewentz fuhr nach dem Besuch nach Hause, um „zentral erreichbar“ zu sein. Gegen 23 Uhr wurde er dort von seiner Büroleiterin informiert, dass in Schuld sechs Häuser eingestürzt seien. Um 23:40 Uhr trafen im Lagezentrum seines Ministeriums Fotos der Polizeihubschrauberstaffel von Rheinland-Pfalz ein. Lewentz erhielt sie kurz danach. Auf den Fotos waren nach Angaben von Wincek eine „größere Wasserfläche“ zu sehen sowie Häuser, „die teilweise bis zum Dach unter Wasser standen“.

Warum der Innenminister angesichts der Vielzahl an Informationen, die auf eine Katastrophe an der Ahr hindeuteten, in der Nacht nicht einen Krisenstab der Landesregierung einberief oder Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) alarmierte, ist offen. Lewentz hatte Dreyer nach Mitternacht vergeblich versucht telefonisch zu erreichen, um 00:58 Uhr schrieb er ihr eine SMS mit den Worten: „Liebe Malu, die Lage eskaliert. In der Ortsgemeinde Schuld, Landkreis Ahrweiler, sind wohl sechs Häuser eingestürzt. Weitere Einstürze drohen. Es kann Tote geben/gegeben haben.“ Doch Dreyer las die Nachricht erst am frühen Morgen des 15. Juli.