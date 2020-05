Regierung Bouffier unter Druck : Agiert Hessen in der Corona-Krise langsam und planlos?

„Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel im April gesagt. Bezogen hatte sie sich dabei auf die Ostertage, an denen die Bevölkerung doch bitte die Verwandtschaftsbesuche unterlassen solle. In den hessischen Kreisen und Kommunen wird die Aussage aber nun dazu genutzt, um mit dem Finger auf die Landesregierung zu zeigen. Viel Unmut hat sich angestaut über das angeblich zu langsame Agieren in Wiesbaden, was das Vorgehen beim Thema Kindertagesstätten angeht, aber auch in anderer Hinsicht.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Verwiesen wird etwa darauf, dass Labore, die Corona-Tests auswerten, am Wochenende oft unbesetzt seien – anders als etwa Corona-Krisenstäbe der Kreisverwaltungen. Wenn etwa Personen am Freitag getestet würden, so erhielten sie das Ergebnis oft erst am Montag, heißt es von mehreren Gesprächspartnern. Das sei kaum zu vermitteln. Eine Sprecherin des hessischen Sozialministeriums sagte dazu, in Hessen würden Corona-Tests zumindest an den Unikliniken in Frankfurt und Marburg sowie am Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen auch am Wochenende durchgeführt. Wie viele private Labore am Wochenende keine Tests auswerten, konnte die Sprecherin nicht beziffern. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wöchentlich Listen dazu, wie viele Tests in der Bundesrepublik durchgeführt werden. In der 20. Kalenderwoche waren es demnach 425.000. 136 Labore hatten dazu Zahlen übermittelt, diese gaben demnach an, zwischen vier und sieben Tagen die Woche zu arbeiten.

Die Landesregierung könnte per Verordnung regeln, dass alle Labore an sieben Tagen testeten, sagt der Landrat des Main-Kinzig-Kreises, Thorsten Stolz (SPD). Ein Abwarten bei Tests sei auch was die Infektionen angehe problematisch. Zudem lasse es sich schwerlich der Bevölkerung erklären, bei all dem, was dieser derzeit abverlangt werde. Stolz kritisiert so wie viele in den hessischen Kreisen und Kommunen derzeit das Agieren des in der Corona-Krise oftmals federführenden Sozial- und Gesundheitsministeriums unter Kai Klose (Grüne).

Als „planlos“ und „langsam“ wird von mehreren dessen Vorgehen beim Thema Kindertagesstätten beschrieben. In Hessen beginnt ab Montag ein „eingeschränkter Regelbetrieb“ in den Kitas. Am Dienstag dieser Woche verabschiedete die hessische Landesregierung Änderungen der entsprechenden Corona-Verordnungen. Demnach wird an der Notbetreuung festgehalten, die übrigen Plätze sollen von den Kita-Trägern in Absprache mit dem Jugendamt vergeben werden. Zudem wurden am Dienstagabend Hygieneempfehlungen veröffentlicht. Konkrete Vorgaben etwa zu Gruppen- oder Raumgrößen macht das Land nicht.

Wie der Kita-Alltag in wenigen Tagen aussehen soll, bleibt unklar. Die Kommunen tüfteln nun hektisch mit den Trägern Konzepte aus. Viele Eltern erhalten derzeit von der jeweiligen Einrichtung Schreiben, in denen es heißt: Es ließe sich bisher nur vage vermuten, wie die Lage in wenigen Tagen aussehen könnte. Schätzungen aus den Städten und Landkreisen zufolge dürften nur 40 bis 50 Prozent der Kinder einen Platz bekommen – aufgrund der erhöhten Hygienestandards und des reduzierten Personals, schließlich gehören viele Erzieherinnen zu Risikogruppen.

„Das Sozialministerium hätte das in den vergangenen Wochen mit einem ordentlichen Plan vernünftig vorbereiten können“, sagt Landrat Stolz dazu. Dann wäre Zeit geblieben, um etwa Genehmigungen zur Nutzung von Ausweichräumen beispielsweise in Kirchen einzuholen oder um etwa Aushilfen wie Studenten zu aktivieren. Stattdessen sei „alles mit heißer Nadel gestrickt, alles sehr sehr schlecht vorbereitet“. Das müssten nun die Kita-Träger sowie die Bürgermeister austragen.

Der für Bildung und Soziales zuständige Bürgermeister von Hanau, Axel Weiss-Thiel, bezeichnete es als „Zumutung“ eine Kita-Betreuung innerhalb der kurzen Zeit zu organisieren. Das Agieren des Sozialministeriums mache „nicht den Eindruck planvollen Handelns“; er hätte sich „mehr Vorlauf gewünscht“, mehr „Leitplanken“ von Seiten des Ministeriums „und weniger vollmundiges Schüren von Erwartungen“. Die Situation in den Kitas ab Montag habe „mit einem Regelbetrieb nichts zu tun“, so Weiss-Thiel.

Aus Sicht der Landesregierung wurde den Kommunen bewusst viel Gestaltungsspielraum gelassen. „Das hatten sie vom Land eingefordert, um die Betreuungsnachfrage einerseits und Hygiene- und Infektionsschutzregeln andererseits gleichermaßen berücksichtigen zu können“, sagte Klose dazu. Die Landesregierung gehe den Weg „Hand in Hand mit den Kommunen“.