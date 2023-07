Über das Heizungsgesetz wird erst im September wieder beraten. Damit ist die Sommerpause der Abgeordneten gerade noch gerettet worden. Andere Themen konnten in der Vergangenheit nicht so lange warten – ein Rückblick.

Der Bundestag geht jedes Jahr für zwei Monate in die Sommerpause – wenn da nicht die Sondersitzungen wären. Im Grundgesetz verankert, können solche außerordentlichen Tagungen vom Bundeskanzler, dem Bundespräsidenten, der Bundestagspräsidentin oder einem Drittel des Parlaments einberufen werden. Dieses Jahr bleibt den Abgeordneten die vorzeitige Rückkehr aus den Ferien wohl erspart, da das Heizungsgesetz erst im September weiter beraten werden soll. Andere Gesetze waren in der Vergangenheit dringlicher.

Das Jahr der „Superkrisen“

Die letzte Sondersitzung des 19. Bundestags am 25. August 2021 dauerte ganze sieben Stunden und 35 Minuten. Kein Wunder: Die Abgeordneten hatten gleich mehrere Krisen zu besprechen. In Afghanistan waren die Taliban an die Macht zurückgekehrt, die Bundesregierung hatte einen Antrag zum Einsatz deutscher Soldaten für militärische Evakuierungen gestellt. Durch die chaotische Lage in Kabul war der Evakuierungseinsatz zum Zeitpunkt der Sondersitzung schon längst angelaufen. Das Mandat wurde nachträglich erteilt. Angela Merkel gab dann noch in ihrer Regierungserklärung zur Situation in Afghanistan zu: „Wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklungen unterschätzt.“