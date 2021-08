Ein Afghane in Deutschland : Von Flucht, Verlust und echter Freundschaft

Von Afghanistan an den Rhein: Najeeb F. will unerkannt bleiben. Bild: Peter Carstens

Elf Jahre hat Najeeb F. in der Armee seiner Heimat treu gedient. Im Juni nahm er einen Job bei der deutschen Botschaft an. Vor fünf Tagen wäre er im Gedrängel vor dem Nord-Tor am Kabuler Flughafen fast totgetrampelt worden. Amerikaner schlugen ihn mit ihren Gewehren, Polizisten mit Stöcken. Najeeb ging zu Boden, die anderen liefen über ihn hinweg. Seine beiden Nachbarn verloren das Bewusstsein. Die wenigen persönlichen Sachen wurden dem 28 Jahre alten Afghanen dabei aus dem Rucksack gestohlen. Von seinem bisherigen Leben blieben Najeeb F. folgende Dinge: einige Dokumente und Dollarscheine, ein paar Fotos aus der Offiziersausbildung, ein T-Shirt und eine beige Hose. Die traditionelle afghanische Kleidung, die er für seine Flucht angelegt hatte, liegt schlammig und zerfetzt in einem Mülleimer am Flughafen von Taschkent. Seit vier Tagen ist er in Deutschland und schläft bei einem deutschen Freund auf der Couch.

Wir treffen Najeeb F., der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung wissen will, in einem Hotelcafé am Bonner Rheinufer. Gleich nebenan hocken, separiert durch gelb-schwarzes Flatterband, einige Bundeswehrsoldaten auf Gartenstühlen. Die Männer verbringen in dem Hotel ihre Corona-Quarantäne. „Wenn die hier fertig sind, gehen sie in den Auslandseinsatz nach Mali“, berichtet der Kellner und fügt hinzu: „Afghanistan ist ja nun nicht mehr.“