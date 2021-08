Ortskräfte aus Afghanistan : Die vielen Fragen an Horst Seehofer

Horst Seehofer (CSU), Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, äußert sich am 14. Juli 2021 in der Bundespressekonferenz zur Sicherheit der Bundestagswahl. Bild: dpa

Die Verteidigungsministerin flog noch am Donnerstag nach Taschkent und nahm dort die Einsatzkräfte der Bundeswehr in Empfang, die an der bisher größten militärischen Evakuierungsmission Deutschlands beteiligt gewesen waren. Auch Bundespolizisten waren bis zum Ende der gefährlichen Mission in Afghanistan geblieben. Sie hatten die Sicherung der Botschaftsmitarbeiter unterstützt und die Ausreise von Ortskräften und gefährdeten Personen unterstützt. Doch der Bundesinnenminister stand nicht am Berliner Flughafen BER, wo die neun Polizisten am Freitagmorgen um kurz nach 9 Uhr landeten.

Horst Seehofer hält sich in Bayern auf und hatte entschieden, dort zu bleiben. Am Flughafen standen Staatssekretär Hans-Georg Engelke und Bundespolizeipräsident Dieter Romann. Seehofers Dank kam per Pressemitteilung: Die Polizisten hätten „unter Einsatz ihres Lebens einen gefährlichen und für unser Land sehr wichtigen Dienst getan, um andere zu schützen und zu retten“, heißt es dort. „Das ist in höchstem Maße ehrenhaft und verdient großen Respekt.“