Lagebild zu Afghanistan : Was die Nachrichtendienste wussten

Die Umstände des afghanischen Zusammenbruchs haben nicht nur in Deutschland zu Schuldeingeständnissen und gegenseitigen Schuldzuweisungen geführt, sondern auch eine deutliche Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses erzeugt. Die Spitzen der großen Koalition bemühten sich um Geschlossenheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, sie schließe sich der Beurteilung von Außenminister Heiko Maas (SPD) an, der zuvor gesagt hatte, „wir alle haben die Entwicklung falsch eingeschätzt“.

Aus der Unionsfraktion hieß es hingegen auch, Maas habe im Juni im Bundestag noch den Eindruck erweckt, eine Eroberung der Macht durch die Taliban stehe vorerst nicht bevor; die deutschen Sicherheitsdienste hätten da schon ein ernsteres Lagebild gezeichnet. Andere Stimmen wiesen wiederum darauf hin, das von der Union geführte Bundesinnenministerium habe lange Zeit damit zugebracht, festzulegen, welche afghanischen Helfer und Ortskräfte einen Anspruch auf deutschen Schutz und Hilfe haben sollten, und welche nicht.

Nach Angaben aus den Kreisen der Informationsempfänger nachrichtendienstlicher Erkenntnisse waren die deutschen Dienste gut unterrichtet über Pläne und Fähigkeiten der Taliban. So sei berichtet worden über den geplanten Staatsaufbau in einem Taliban-Kalifat, und über die Errichtung staatlicher und paralleler religiöser Strukturen, die jenen im Iran ähneln sollen. Über die Geschwindigkeit des Vorrückens der islamistischen Milizen habe es jedoch keine präzisen Einschätzungen gegeben. Maas sagte am Montag, in dieser Prognose hätten sich alle geirrt, auch die Nachrichtendienste.

Der deutsche Auslandsnachrichtendienst BND gibt regelmäßige Einschätzungen der Lage nicht nur an Stellen der Bundesregierung, sondern liefert auch Unterrichtungen in den parlamentarischen Raum. Nach diesen Informationen sei tatsächlich nicht vorhergesehen worden, dass die Taliban derart schnell die Macht im gesamten Land übernehmen könnten und die afghanische Armee den Islamisten so wenig entgegen setzen würde. Ungünstige Prognosen setzten den Kipp-Punkt frühestens an das Jahresende. Das Gesamtszenario sei jedoch zutreffend gewesen, also die Einschätzung, dass die Taliban zielstrebig die Absicht verfolgten, ein neues islamistisches Emirat zu errichten und dass sie deshalb zunächst versuchen würden, Kabul abzuschnüren. Dieses Drehbuch sei nun im Zeitraffer verfilmt worden.

Zwei Erklärungsansätze

Dafür dass die Lage so schnell entglitten ist, gibt es zwei Erklärungsansätze. Anfang August kursierte ein Papier von amerikanischen Geheimdiensten, über das die „Washington Post“ berichtete: Der Zusammenbruch des Landes könne in 30 bis 90 Tagen erfolgen, hieß es darin. Noch im Juni waren auch die amerikanischen Dienste davon ausgegangen, dass Kabul in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten nach dem Abzug des amerikanischen Militärs unter Kontrolle der Taliban geraten könnte. Diese Einschätzung führte offenkundig wiederum dazu, dass sich der Abwehrwille der staatlichen Sicherheitskräfte und ihrer politischen Führung schwächte.