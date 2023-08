Die AfD tut so, als sei sie besonders attraktiv für enttäuschte CDU-Mitglieder. Das stimmt nicht. Gemessen an der Mitgliederzahl, hat die CDU nur im Promillebereich an die „Alternative“ verloren.

In der AfD gilt es als Ausweis von Seriosität, früher einmal Mitglied der CDU gewesen zu sein. Es soll belegen, dass man kein Radikaler sei. Vielmehr sehen sich die Überläufer als hellsichtige Konservative: Die CDU beschreiben sie als eine Art sinkendes Schiff, an dessen einst fulminanter Fahrt sie kräftig mitgewirkt hätten. Doch dann sei das Schiff durch Sabotage in Schieflage geraten, woraufhin sie – gerade noch rechtzeitig – von Bord gegangen seien. Vom neuen Schiff aus wollen sie dem alten beim Untergang zusehen.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Aus dieser vermeintlich komfortablen Perspektive äußerte sich beispielsweise der AfD-Politiker Alexander Gauland, als vor sechs Jahren Erika Steinbach die CDU verließ. Gauland selbst war vierzig Jahre Mitglied der CDU gewesen, bevor er 2013 austrat. Er kommentierte Steinbachs Schritt als konsequent; es gebe in der CDU „keine festen politischen Überzeugungen mehr“, die Partei stehe nicht mehr für jene Politik, derentwegen er einmal eingetreten sei. Es gehe „nur noch darum, Angela Merkel zu stützen, um weiter an der Regierung zu bleiben“.

Leute wie Max Otte werden hofiert

Inzwischen ist die CDU sowohl Merkel an ihrer Spitze los als auch das Kanzleramt. Nun führt Friedrich Merz die Partei, ein Merkel-Gegner; dennoch beschreibt die AfD die Christdemokraten als linker denn je zuvor. Kürzlich hieß es in einem Newsletter der AfD, dass die CDU nach dem „Avocado-Prinzip“ vorgehe, „außen schwarz, innen grün“. Das ist insofern kurios, als Merz wenige Tage später nach einem Interview dem Eindruck entgegentreten musste, dass er mit der AfD zusammenarbeiten wolle. In der AfD amüsierte man sich.

Tatsächlich will die AfD der CDU Wähler und Mitglieder abjagen. Diejenigen, die mit ihr liebäugeln, werden hofiert: so etwa Max Otte, den die AfD im vergangenen Jahr für das Amt des Bundespräsidenten nominierte. Otte war zu dem Zeitpunkt CDU-Politiker. Er nannte seine Nominierung eine „große Ehre“. Die CDU schloss ihn daraufhin aus; sie hatte Ottes Anbandeln mit der AfD jahrelang mitangesehen. Die CDU-Politiker, die übergelaufen sind, werden als Bürgen präsentiert: Gauland etwa, der heute Ehrenvorsitzender der Partei ist, oder der Parteigründer Bernd Lucke, der 33 Jahre Mitglied der CDU war.

1550 ehemalige CDU-Mitglieder

Auch der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, war früher CDU-Mitglied. 2016 allerdings hielt er es nicht mehr aus, postete einen Text, der Merkel mit Hitler verglich, indem er der Bundeskanzlerin unterstellte, „den letzten Willen des Führers“ auszuführen, nämlich die Deutschen verschwinden zu lassen, was Krah ein „erwägenswerter“ Gedanken schien. Sein Posting verschwand zwar bald, doch die Haltung blieb. Er verließ die CDU und trat der AfD bei.

Allerdings ist dieser Schritt nicht so naheliegend, wie die AfD es aussehen lassen will. Auf Anfrage der F.A.Z. teilt ein Parteisprecher mit: „Knapp fünf Prozent der AfD-Mitglieder haben in der Vergangenheit der CDU angehört.“ Das wären bei derzeit etwa 31.000 Mitgliedern der AfD 1550 frühere CDU-Mitglieder. Die CDU hat aktuell 371.000 Mitglieder. Sie hat also gerade einmal 0,42 Prozent ihrer Mitglieder an die AfD verloren.

Angeblich „Klima der Angst“ in der CDU

Diese versucht jedoch, einen anderen Eindruck zu erwecken. Etwa indem sie frühere CDU-Politiker bei sich nach vorne stellt. „Die AfD ist eine Partei, die die demokratische Willensbildung in den Mittelpunkt stellt“, heißt es in der Erklärung des AfD-Sprechers. „Viele ehemalige CDU-Mitglieder dürften dies schätzen.“ In der CDU herrsche seit der Ära Merkel ein Klima der Angst und des Zwangs zur vermeintlichen Alternativlosigkeit. „Viele ehemalige CDU-Mitglieder innerhalb unserer Reihen lehnen die grundlegende Aufgabe klar konservativer Positionen ihrer früheren Partei ab.“ Dazu zählten die „Masseneinwanderung seit 2015, die Anbiederung an linksgrüne Standpunkte in der Gesellschaftspolitik und der unverantwortliche Ausstieg aus der Kernenergie“.

Diese Themen werden auch von den mehr als 99 Prozent der CDU-Mitglieder diskutiert, die bisher nicht zur AfD gewechselt sind, jedoch mit anderen Grundannahmen und Ergebnissen. Manchen in der CDU missfällt es zwar beispielsweise, dass Merz eine Frauenquote in der Partei durchgesetzt hat – die Delegierten eines Parteitages entschieden in einer demokratischen Abstimmung dafür –, aber schlimmer schreckt sie, dass die AfD Deutschland aus der EU und aus der NATO führen will. Kritik an Merkel: ja, aber will man stattdessen lieber für Björn Höcke in den Wahlkampf ziehen? Seit dem vergangenen Sommer hat sich die AfD abermals radikalisiert, einstige Vorzeige-AfDler wie der frühere Bundessprecher Jörg Meuthen sind ausgetreten. Meuthen kritisierte „totalitäre Anklänge“ und „etwas Sektenartiges“.

Mehr zum Thema 1/

Was die AfD CDU-Mitgliedern bieten kann, ist die Chance auf eine schnelle Parteikarriere. Denn sie sucht derzeit dringend Leute, die sie bei Wahlen aufstellen kann. Die AfD-Führung hat als Problem identifiziert, dass die Zahl geeigneter Kandidaten nicht mithalten kann mit der Zahl potentieller Wähler. Aber das lockt nur wenige aus der CDU weg. Wie eine Umfrage von Allensbach für die F.A.Z. vor wenigen Tagen ergab, sind mehr als die Hälfte der AfD-Anhänger rechtsextrem oder dezidiert rechts; knapp die Hälfte wendet sich der Partei aus Protest zu. Doch aus Protest in der AfD mitzuarbeiten ist anscheinend deutlich unattraktiver, als sie aus Protest zu wählen.