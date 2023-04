Die AfD versucht, mit einem neuen Thema für sich zu werben. Der Testlauf findet in Cottbus statt, wo die Partei so etabliert ist wie nirgendwo sonst. Aber der Kreisvorsitzende will lieber über Migranten sprechen.

Alice Weidel und Tino Chrupalla am 28. März in Berlin Bild: Imago

Wer nach Cottbus hineinfährt, sieht seit einigen Tagen die Plakate an der Straße: Friedens­demo mit Tino Chrupalla, AfD. Am Sonntagmittag ist es so weit. Friedensdemos gab es zuletzt viele. Aber die Demo der AfD sticht heraus. Sie ist mehr ein Testlauf als eine Kundgebung, denn die AfD versucht seit einigen Wochen, sich als „Friedenspartei“ zu vermarkten. Hier, in Cottbus, soll sich zeigen, wie die Leute draußen im Land das finden. Der Ort ist mit Bedacht gewählt.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Zwar veranstaltet die AfD in den kommenden Tagen eine „Friedensinitiative“ mit Demonstrationen auch in Nürnberg, Magdeburg und Baden-Württemberg. Aber Cottbus ist etwas Besonderes. Die AfD ist hier erfolgreicher als fast überall sonst in Deutschland – stärker bei Wahlen, besser vernetzt mit rechtsextremen Vereinen, mindestens toleriert in der Mitte der Gesellschaft.