Kommunalwahl in Sachsen : Kandidaten händeringend gesucht

Das Telefonat mit Dirk Neubauer bricht gleich nach der Begrüßung ab. „Wir haben hier 0 G“, sagt er nur halb ironisch, als die Verbindung wieder da ist. Neubauer fährt in diesen Tagen viel durch Mittelsachsen. Im gleichnamigen Landkreis, der von der thüringischen bis zur tschechischen Grenze reicht und gut 300.000 Einwohner hat, will der 50 Jahre alte Politiker am 12. Juni Landrat werden. Er ist einer von nur drei Bewerbern; seine Konkurrenten kommen von CDU und AfD. Auch Neubauer war früher mal in einer Partei, der SPD, tritt jetzt aber als unabhängiger Kandidat an. Über die Jahre entfernten er und die Partei sich immer mehr, der Anlass zum Austritt war letztlich die sogenannte Bundesnotbremse, die ein erfolgreiches Modellprojekt zum Umgang mit Corona in der Stadt Augustusburg, deren Bürgermeister Neubauer ist, zunichtemachte. Für ihn war das nur ein weiterer Beweis für den „unglaublichen Vertrauensverlust“, den Politiker bei den Bürgern selbst verursachten.

„Die Frustration ist unglaublich groß“, sagt Neubauer, der sich nicht sicher ist, wie das Experiment Landratskandidatur ausgehen wird. Mit seinen Versuchen, die Menschen etwa über einen Bürgerhaushalt direkt zu beteiligen, hat er sich großes Ansehen in seiner Stadt und darüber hinaus erworben. Auch jetzt kämen die Menschen zwar zu seinen Veranstaltungen. „Aber viele Leute glauben nicht mehr, dass sich etwas ändert, sie haben seit Jahren das Gefühl des Ausgeliefertseins.“ Neubauer erzählt von einer immer mehr auf Effizienz getrimmten Welt, die Bürger in ihren Heimatregionen atemlos zurücklasse. Fusionierte Kreise, geschlossene Ämter, Schulen, Läden. Jüngstes Beispiel sei die Sparkasse, die ohne Diskussion mehrere Filialen im Landkreis dichtmache, weil sie sich angeblich nicht mehr rechneten. Verwaltungsratschef der Bank ist übrigens der Landrat.