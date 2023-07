Die AfD will an die Macht. Dafür muss sie einig erscheinen. Doch an der EU scheiden sich die Geister. Der völkische Flügel schlägt daraus Profit.

Die AfD hat sich verändert. Das überrascht selbst ihre eigenen Funktionäre. Viele hatten erwartet, dass am Wochenende großer Streit ausbrechen würde. Er blieb aus. Die AfD erscheint einig. Aber das ist sie nicht. Es ist die Aussicht auf Macht, die ihre Beutegemeinschaften vorläufig zusammenhält.

Als die AfD sich am Wochenende in Magdeburg traf, ging es um Europa: Was will die Partei in Brüssel erreichen, und welche Leute schickt sie dorthin? Man könnte denken, das sei ein Nebenthema, wo doch die Kampagnen gegen Migration und die Ampelregierung gerade so gut funktionieren.

Tatsächlich aber ist die Haltung zur EU in der AfD so heikel wie kaum etwas anderes. Die Mitglieder sind extrem polarisiert. Ein Teil will das Ende der EU. Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden, dort heißt es im Europa-Artikel: „Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit.“ Andere finden, man müsse die EU nur verändern. Zwei Wege: raus oder drinbleiben. Dazwischen gibt es nichts.

Die Führung der Partei scheut den Streit darüber. Auch, weil sie selbst uneinig ist. Bundessprecherin Alice Weidel hält den Austritt für abwegig, ihr Kollege Tino Chrupalla sympathisiert damit, so wie auch mit dem Austritt aus der NATO. Einig sind sie sich darin, dass sie den momentanen Höhenflug ihrer Partei nicht durch Krawall gefährden wollen. Was stört, wird unter den Teppich gekehrt. Aber wenn zu viel unter dem Teppich liegt, wirft er Falten, und man stolpert.

Kandidaten ohne eindeutigen Kurs

Es gab einige Stolperer am Wochenende. Der Parteivorstand versuchte sie mit Tricks abzufedern. Er verschob die Diskussion über das Europawahlprogramm auf irgendwann später und zog die Wahl der Kandidaten vor. Die ließen sich also aufstellen, ohne zu wissen, was die Partei eigentlich will. Denn der Kurs ist ja das Problem. Im Leitantrag für das Programm zur Europawahl steht, man strebe die „geordnete Auflösung der EU an“. Das soll „ein redaktionelles Versehen gewesen“ sein. Die Passage soll geändert werden.

In der neuen Version heißt es nur noch, die AfD wolle „eine „neue Wirtschafts- und Interessengemeinschaft“ gründen. Ob das durchgeht, ist offen. Die Abstimmung steht noch aus. Doch egal, wie sie ausgeht: Die Änderung betrifft die Form, nicht den Inhalt. Kein neuer europäischer Bund, ohne den alten zu zerstören.

Auch an anderen Stellen versuchte die Parteiführung, den Teppich zu glätten. Sie schwärmte den Delegierten vor, wie wichtig es sei, der Europapartei „Identität und Demokratie“ beizutreten. Mancher wurde da misstrauisch; das klang ja so, als wollte man konstruktiv in der EU mitarbeiten! Dementsprechend gab es auch gleich einen Gegenantrag.

Der Bundesvorstand beruhigte mit zwei zynischen Argumenten: Erstens könne die AfD so EU-Geld abgreifen. Und zweitens komme sie ihren nationalen Zielen näher, wenn sie sich international vernetze. Dieses Kalkül missfiel zwar manchen Nationalen. Sie wollen die AfD deutsch und für Deutsche allein. Aber am Ende stimmten die Delegierten, eingeschworen auf Einigkeit, zu.

„Diese EU muss sterben“

Deutlicher formulierte auf dem Parteitag der rechtsextreme thüringische AfD-Chef Björn Höcke. Er sprach mit rhetorischem Anlauf in eine Fernsehkamera: „Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann.“ Diese Parole ist ihm nicht spontan eingefallen. Sie kursiert in der AfD seit Jahren. Höcke selbst wurde damit schon im sächsischen Verfassungsschutzbericht von 2021 zitiert. Er hatte sie auf einer Pegida-Kundgebung gerufen; dort hatte er auch unterstellt, Deutschland sei keine Demokratie mehr, sondern befinde sich im Übergang zum Totalitarismus.

Früher riefen solche Hetzreden in der AfD neben Zustimmung auch Widerspruch hervor. Zwar selten aus Abscheu, aber oft aus Sorge um das Ansehen der Partei bei Bürgerlichen und Verfassungsschützern, aber auch um das Profil. Nicht alle Mitglieder sind Systemgegner, die sich nach völkischer Erneuerung sehnen.

Doch die sogenannten Gemäßigten lassen sich mit unter den Teppich kehren. Sie sind schwach, seit ihr Lager vor einem Jahr in sich zusammenbrach. Und sie sind uneinig; es gibt viele Lager statt einem. Zwar hoffen sie, dass ihre Stunde kommen wird; doch sie bezweifeln, dass sie ausgerechnet jetzt kommt, da die AfD so erfolgreich ist wie noch nie.

Höcke gilt inzwischen als Schattenparteichef. Gerade hat er sich zum nächsten Ministerpräsidenten von Thüringen ausgerufen, und viele in der AfD glauben, dass er nächstes Jahr als Vorsitzender kandidieren will. Der Spitzenkandidat der Partei für die EU, Maximilian Krah, widersprach Höckes Wunsch nach dem Tod der EU ausdrücklich nicht. Der Wunsch nach Macht diszipliniert die AfD ebenso, wie er sie radikalisiert. Eins bedingt das andere.