Auf Antrag Höckes : AfD ermöglicht künftig Einzelspitze

Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke, auf dem Parteitag in Riesa am 17. Juni

Die AfD wird vorerst weiterhin von mindestens zwei „Bundessprechern“ geführt werden. Von der Vorstandswahl in zwei Jahren an gibt es aber die Möglichkeit einer Einerspitze. Das haben die Delegierten des AfD-Parteitags im sächsischen Riesa am Freitag beschlossen.

Andreas Nefzger Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Gut 69 Prozent der Delegierten stimmten für den Antrag, der unter anderem vom Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke eingebracht worden war. Er sieht vor, dass in Riesa der Bundesvorstand noch nach der aktuellen gültigen Satzung mit zwei bis drei Vorsitzenden gewählt wird. Vom nächsten Bundesparteitag an soll die Partei dann nur noch von ein bis zwei Vorsitzenden geführt werden. Damit sind Spekulationen darüber beendet, Tino Chrupalla, der die AfD seit dem Parteiaustritt Jörg Meuthens Anfang des Jahres alleine führt, könnte in Riesa zum alleinigen Vorsitzenden gewählt werden.

Höcke, der in der AfD am äußerst rechten Rand verortet wird, plädierte noch einmal für die Einerspitze. Mit Blick auf die notorischen Lagerstreitigkeiten an der Parteispitze schränkte er aber ein, dass der in Riesa zu wählende Vorstand erst zeigen müsse, dass auch eine harmonische Zusammenarbeit möglich sei, bevor man zu einer neuen Regelung übergehen könne. Mehrere Delegierte traten teils leidenschaftlich für die Beibehaltung der aktuellen Regelung ein, um dauerhaft einen Ausgleich zwischen den Strömungen zu gewährleisten.

Zu Beginn des dreitägigen AfD-Parteitags hatte das rechte Lager eine Niederlage erlitten. Der Brandenburger Landesvorstand hatte im Vorfeld beantragt, dass sich die Delegierten mit der Personalie Andreas Kalbitz befassen. Der Bundesvorstand hatte den früheren Brandenburger Landeschef und organisatorischen Kopf des rechtsextremen „Flügels“, im Jahr 2020 aus der Partei ausgeschlossen und ihm verboten, auf AfD-Veranstaltungen aufzutreten.

Sein Landesverband, wo Andreas Kalbitz noch viele Unterstützer hat, wollte in Riesa über die Aufhebung des Auftrittsverbots abstimmen lassen. Doch dazu wird es nicht kommen. Mehrere Delegierte forderten, den Antrag aus Brandenburg nicht auf die Tagesordnung zu setzten. Am Ende stimmten 54 Prozent der knapp 500 Delegierten für Nichtbefassung.