AfD-Parteivorsitz : Chrupalla folgt auf Gauland, Meuthen wiedergewählt

Der AfD-Politiker Tino Chrupalla ist auf dem Parteitag in Braunschweig zum Nachfolger von Alexander Gauland als Vorsitzender gewählt worden. Er erhielt in einer Stichwahl gegen seinen Mitbewerber Gottfried Curio im zweiten Wahlgang 54,5 Prozent. Curio erhielt in der Stichwahl 41 Prozent. Der Sachse Chrupalla, Wunschnachfolger von Gauland, wird die Partei zusammen mit dem bisherigen Vorsitzenden Jörg Meuthen führen, der wiedergewählt wurde.

Chrupalla, Handwerksmeister aus Weißwasser in Sachsen, sagte in einer Bewerbungsrede, die AfD habe die Chance, eine Doppelspitze aus West und Ost zu wählen und eine Führung zu haben, „mit der sich Akademiker und Nicht-Akademiker identifizieren zu können“. Er werbe um die Leute, die „im Dunkeln zur Arbeit fahren und im Dunkeln wieder nach Hause kommen“, um Handwerker und kleine Unternehmer. Er wolle die Konservativen in Deutschland gewinnen, doch dafür brauche es keine scharfe Sprache. Besonders Frauen würden damit abgeschreckt. Die sächsischen Delegierten quittierten die Rede mit „Tino! Tino!“-Rufen. Chrupalla war zuvor von Gauland vorgeschlagen worden.

Gegen Chrupalla waren im ersten Wahlgang Curio und die niedersächsische Landesvorsitzende Dana Guth angetreten. Chrupalla erreichte dabei gut 44, Curio 33 und Guth 22 Prozent. Während Chrupalla eine klare Rede hielt, wirkte die Rede von Curio überfrachtet und zündete nicht. Guth, die aus dem Osten stammt, warb unter anderem damit, dass die AfD mit ihr eine Dopplespitze aus Mann und Frau haben werde, „wie Habeck und Baerbock, nur intelligent“. Die Delegierten überzeugte dieses Argument offenbar nicht.

Meuthen erhielt rund 69 Prozent der Stimmen. Er distanzierte sich in seiner Bewerbungsrede auf dem AfD-Parteitag von extremen Positionen. „Für eine Rechtsaußen-Partei stünde ich nicht zur Verfügung“, sagte Meuthen. Seine Positionen seien konservativ, freiheitlich, patriotisch, aber „nicht nationalistisch“. Es dürfe nicht sein, dass die Partei in den Extremismus abdrifte. Die Unvereinbarkeitsliste, welche 250 Organisationen umfasst, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, halte er für „absolut unentbehrlich“, so Meuthen. Zuvor hatten die Delegierten es abgelehnt, sich mit einem Antrag zur Abschaffung der Liste zu befassen.

Meuthen warb dafür, dass die AfD möglichst schnell Regierungsverantwortung übernehmen soll. „Wir müssen regierungswillig und regierungsfähig sein. Das ist die Aufgabe für die nächsten zwei Jahre.“ Nur die AfD sei in der Lage, die Regierung von „pseudogrünen Ökosozialisten“ zu verhindern. Die chaotische Gründungsphase der AfD sei vorbei, Chaos herrsche heute eher bei CDU und SPD.

Gegen Meuthen waren die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst und der als Antisemit bekannte Wolfgang Gedeon angetreten. Höchst erreichte knapp 25 Prozent, Gedeon weniger als vier Prozent. Gedeon wurde mit Pfui-Rufen empfangen. Zahlreiche Delegierte hoben ihre roten Nein-Karten hoch und verließen aus Protest den Saal. Gegen Gedeon, der in Auftritten und Schriften antisemitische Positionen bezogen hat, läuft bereits das zweite Ausschlussverfahren, allerdings bisher erfolglos.

Zunächst hatte sich die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst als Kandidatin für das Amt der Vorsitzenden vorgestellt. Die Politikerin aus Rheinland-Pfalz warb für sich als „Deutsche, Mutter, Christin und Karatekämpferin“. Alle Politiker, die sich nicht für das Wohl des deutschen Volkes einsetzten , sollten „mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt werden“. Sie verteidigte ihren Vergleich von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Adolf Hitler. „Wir lassen die Sprachpolizei nicht obsiegen“, sagte sie.