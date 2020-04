„Sonntagstrend“ : AfD sinkt auf niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl

Die AfD ist in einer Umfrage in der Wählergunst auf den niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl 2017 gefallen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, verlor die AfD einen Prozentpunkt und kommt nur noch auf 9 Prozent – ihr schlechtestes Ergebnis seit zweieinhalb Jahren.

Die große Koalition stabilisiert sich demnach weiter: Die Union kann ihr Ergebnis von 37 Prozent aus der Vorwoche halten. Die SPD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und erreicht nun 18 Prozent. Die FDP legt leicht auf 7 Prozent zu (plus 1), während die Linkspartei einen Zähler abgibt und bei 8 Prozent landet. Die Grünen stagnieren bei 16 Prozent.

Für die Umfrage hat Kantar vom 9. bis zum 15. April 1534 Menschen befragt.

In einer am Samstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für den Sender RTL kam die Union auf 39 Prozent – zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. SPD und Grüne verloren jeweils einen Punkt und kommen auf 16 beziehungsweise 15 Prozent. Bei allen anderen Parteien gab es demnach keine Veränderung, so dass die AfD weiter bei zehn Prozent liegt, die Linke bei acht und die FDP bei fünf Prozent. Sieben Prozent der von Dienstag bis Freitag befragten gut 2000 Personen würden für eine der sonstigen Parteien stimmen.