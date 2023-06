Es hat alles nichts genützt. Selbst die Einheitsfront aller Parteien links der AfD hat nichts geholfen, selbst der Aufruf des Verfassungsschutzpräsidenten, die AfD nicht zu wählen (ist das seine Aufgabe?), war vergeblich. Die Wähler im Landkreis Sonneberg hat das alles nicht davon abgehalten, mehrheitlich für einen Anwalt zu stimmen, der es mit den Gesetzen der Staatsordnung nicht allzu genau nimmt und sich unter Rechtsextremisten sehr wohl fühlt. Hält man dessen Wählern zugute, dass es ihnen nicht um die Schaffung eines Höcke-Staats ging, muss man dennoch festhalten: War es Wut, muss diese Wut schon sehr tief sitzen.

Im Wahlkampf ging es dem AfD-Bewerber um alles, nur nicht um die Aufgaben, die einen Landrat erwarten. Die haben viel mit Verwaltung und Gesetzesvollzug, aber nur wenig mit der Politik zu tun, die im Wahlkampf der AfD die große Rolle spielte. Es wurde also jemand gewählt, der bewusst davon ablenkte, ob er für das Amt überhaupt taugt, und der es offenließ, ob er es auf einen Verfassungskonflikt ankommen oder sich gar für Umsturzpläne einspannen lässt. Da fragt es sich umso mehr: Was wollen die Wähler, was will der Landkreis, was will Thüringen nur mit einem solchen Landrat anfangen?

Es ist allerdings müßig, sich darüber zu ereifern. Viele Wähler haben wahrscheinlich gerade deshalb, aus Trotz, aus Ärger, aus Enttäuschung über die Politik in Erfurt oder Berlin, und weil ihnen staatskundliche Belehrungen egal sind, Herrn Sesselmann gewählt. Und hat das Heizungsgesetz, hat Migration, hat Klimapolitik, hat staatliche Bevormundung nicht doch sehr viel mit den Landkreisen zu tun? Dann wäre diese Wahl immer noch ein Akt bemerkenswerter Naivität. Er könnte aber, das ist die einzige Hoffnung, die man nach dieser Wahl haben möchte, auf seine Weise heilsam sein.

Sonneberg wird den Schaden haben

Der Landkreis wird sicherlich nicht besser verwaltet und regiert als vorher, und mit seinen vollmundigen Ankündigungen im Wahlkampf wird der Wahlsieger nicht weit kommen. Sonneberg ist also zu wünschen: Aus Schaden wird man klug. Das gilt allerdings auch für Erfurt oder Berlin.

Dennoch oder gerade deshalb wird die AfD ihren Sesselmann, wie schon im Jubelgeschrei unmittelbar nach seinem Wahlerfolg deutlich wurde, als einen Rammbock gegen das „Establishment“ in Stellung bringen. Die Parteien, die gegen seine Wahl aufriefen, werden sich überlegen müssen, ob ihre bisherige Strategie aufgehen kann.

In einer Gegend, in der die Mehrheit eigenwillig ihren extremen politischen Willen gegen „die da oben“ durchsetzen will, ist ihnen ein Schlag in die Magengrube versetzt worden. Weder werden erhobene Zeigefinger, noch wird das Nachäffen populistischer Phrasen wie jüngst im Nachbarland Bayern, erst recht nicht ein arrogantes Pechstein-Bashing dazu beitragen, dass sich der Wind im Osten drehen lässt.

Sesselmann muss als Beamter die Verfassung achten

Die erste Frage, die sich nun stellt, ist nicht, wie man einen Landrat nach einer demokratischen Direktwahl auf juristisch spitzfindige Weise sofort wieder loswerden kann. Das wäre politisch unklug und würde alle Vorurteile bestätigen, die AfD-Anhänger gegen das „System“ hegen. Sesselmann wird als gewählter kommunaler Beamter die Verfassung achten müssen. Den Beweis dafür muss er erst einmal antreten.

Sein Wahlkampf ist eher ein Indiz dafür, dass er davon nichts wissen will. Im Kreis Sonneberg ist außerdem der Kreistag gefragt. Wer will dort mit dem neuen Landrat zusammenarbeiten? Wollen sich Kreistag und Landrat gegenseitig blockieren? Wenn ja, wird sich der Kreis Sonneberg sehr schnell in einen Kreis Finstertal verwandeln.

Auch jetzt wird es zuerst und schon wieder heißen, es sei gefährlich und sinnlos, der AfD hinterherzulaufen. Aber darum ging es nie, um sie wirkungsvoll zu bekämpfen. Das Missverständnis bestand und besteht darin, die Partei mit den Wählern zu verwechseln.

Den AfD-Wählern werden die ernstzunehmenden Parteien wohl oder übel, nachdem sie diese Wähler schon viel zu lange allesamt wie Bodensatz behandelt haben, hinterherlaufen müssen. Auf Dauer wird es jedenfalls nicht gutgehen, wenn ihnen entgegenschallt, dass sie das falsche Bewusstsein hätten. Sonst entsteht irgendwann der Eindruck, dass in Deutschland sich nur diejenigen für Demokraten halten, die sich ein neues Volk suchen, wenn ihnen das alte nicht mehr gefällt.