Berichte über Verdachtsfall : AfD Sachsen will Strafanzeige stellen

Die sächsische AfD hat Strafanzeige wegen des Verdachts des Geheimnisverrats sowie weiterer in Betracht kommender Straftatbestände erstattet, teilte der Landesvorsitzende und Fraktionschef Jörg Urban am Dienstag in Dresden mit. Hintergrund ist die Einstufung der Landespartei als rechtsextremer Verdachtsfall durch das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz. Nach Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt ist Sachsen das vierte Bundesland, in dem die Partei nun auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln, darunter Telefonüberwachung oder Einsatz verdeckter Ermittler, beobachtet werden darf.

Ein Grund dafür ist offenbar der sogenannte „Flügel“ der Partei, eine völkisch-nationale Gruppierung, die zwar offiziell aufgelöst ist, deren Mitglieder oder Anhänger jedoch mehrheitlich in diesen Landesverbänden und vor allem auch in Sachsen zu finden sind.

Sachsens Verfassungsschutz hatte die Bestrebungen der Partei und ihrer Gruppierungen mehrere Jahre lang auf extremistische Tendenzen hin überprüft und sich angesichts der Aktivitäten nun zu dem weiteren Schritt entschlossen, wie die F.A.Z. erfuhr. Eine offizielle Bestätigung dazu gaben jedoch weder das Landesamt noch das Innenministerium, da eine Einstufung als Verdachtsfall laut Landesgesetz nicht öffentlich bekanntgegeben werden darf. Genau deshalb wehrt sich nun die AfD, die vermutet, dass Behörden oder deren Mitarbeiter die Information an die Öffentlichkeit weitergegeben hätten.

Innenminister forderte, die Daten zu löschen

Damit sei das Prinzip der Chancengleichheit gerade auch in Vorwahlzeiten nicht gewahrt, sagte Urban. „Es ist ein Unding, dass behördlicherseits Informationen an Medien durchgestochen werden mit dem Ziel, der stärksten Oppositionspartei im Freistaat Sachsen zu schaden.“ Die sächsische AfD werde durch „einen willfährigen Beamten“ als Verdachtsfall „gebrandmarkt“.

Urban bezieht sich dabei auf Sachsens Verfassungsschutzchef Dirk-Martin Christian, der im Sommer das Amt nach dem Rauswurf des bisherigen Präsidenten des Landesamtes, Gordian Meyer-Plath, übernommen hatte. Damals war es unter anderem zum Streit über eine Datensammlung rechtsextremistischer und staatsgefährdender Aktivitäten mehrerer AfD-Abgeordneter aus Land, Bund und EU gekommen. Nach Auffassung des Innenministeriums hatte der Gehalt der Informationen keine solche Sammlung gerechtfertigt, noch dazu in einem so sensiblen Bereich wie dem der freien Mandate.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hatte deshalb verlangt, die Daten zu löschen. Nach der Amtsübernahme durch Christian, der bis dahin die Rechtsaufsicht über den Verfassungsschutz hatte, wurden die gesammelten Daten überprüft und in den meisten Fällen „rechtssicher“ angelegt. Nur wenige Informationen seien danach überhaupt gelöscht worden.