AfD in Sachsen-Anhalt : Auf dem völkischen Kurs des „Flügels“

Die AfD macht in Sachsen-Anhalt Wahlkampf mit Verschwörungstheorien und kämpft gegen „Globalisten“. In Umfragen liegt die Partei nur wenige Prozentpunkte hinter der CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff.

AfD-Wahlkampf in Köthen: Rechts Kirchner, der Spitzenkandidat der Partei Bild: Daniel Pilar

Die Ausrichtung des AfD-Landesverbands Sachsen-Anhalt lässt sich gut an der Person Hans-Thomas Tillschneider festmachen. Der Landtagsabgeordnete paktiert seit Jahren offen mit rechtsextremen Kräften wie der „Identitären Bewegung“. Auch in der Pandemie fällt Tillschneider wieder mit besonders schrillen Thesen auf: Der Islamwissenschaftler verglich das Virus selbst mitten in der zweiten Corona-Welle weiterhin mit der Grippe.

Tillschneider vermutet hinter der Pandemie zudem den Plan, eine „Einheitswelt der Globalisten“ zu schaffen. Der Islamwissenschaftler brüllte auf einer Kundgebung: „Ich aber rufe euch hiermit auf: Bildet Verschwörungstheorien! Fragt, wem es nützt!“