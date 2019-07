Landeswahlliste in Sachsen : AfD reagiert widersprüchlich auf Urteil

Die AfD in Sachsen hat widersprüchlich auf die vorläufige Entscheidung des sächsischen Verfassungsgerichtshofs reagiert, der am Donnerstag mehr Kandidaten der Partei für Landtagswahl im September zuzulassen hat, aber nicht alle. Landesparteichef Jörg Urban sprach nach dem Urteil am Donnerstagabend in Leipzig von einem „großen Sieg für die AfD“. Später teilte die Partei in einer Erklärung mit, sie sei mit der Entscheidung des Gerichts „nicht zufrieden“.

Die Partei hatte sich beim Verfassungsgerichtshof beschwert, nachdem der Landeswahlausschuss Anfang Juli zu dem Ergebnis gekommen war, dass die Partei ihre Kandidaten bei zwei verschiedenen Versammlungen aufgestellt hatte, was einen Verstoß gegen das sächsische Wahlgesetz darstelle. Deshalb ließ das Gremium nur die ersten 18 Kandidaten zu, die beim ersten Termin gewählt worden waren. Die AfD vertrat die Auffassung, dass der Parteitag lediglich um fünf Wochen unterbrochen worden war, und verlangte, dass alle 61 Kandidaten zugelassen werden müssen. Das Gericht kam unter der Leitung seiner Präsidentin Birgit Munz zu dem Schluss, dass die Entscheidung des Ausschusses „nach vorläufiger Bewertung mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig“ ist. Eine abschließende Bewertung wollen die Richter zwar erst am 16. August abgeben, allerdings verfügten sie bereits, dass vorläufig die ersten 30 Kandidaten der AfD zugelassen werden – nach der Wahl des Kandidaten auf Platz 30 hatte die Partei das Wahlverfahren gewechselt. Laut aktuellen Umfragen kommt die Partei nach der Wahl voraussichtlich auf etwa 30 Mandate.

Die Vorsitzende des sächsischen Landeswahlausschusses Carolin Schreck, die sich in dem Verfahren am Donnerstag teils heftiger Angriffe der AfD-Vertreter erwehren musste, sagte, man werde das Urteil „jetzt bei der weiteren Wahlvorbereitung umsetzen“. Sie sagte, es sei „erfreulich“, dass der Landesverfassungsgerichtshof so zügig entschieden habe. Der Wahlausschuss, der bei der Wahlleiterin angesiedelt ist, traf seine Entscheidung, die das Gericht nun in Teilen korrigiert hat, Anfang Juli.

Mehr zum Thema 1/

Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler lobte das Urteil als „weise Entscheidung“ des Verfassungsgerichts. Von diesem gehe das Signal aus, dass die Demokratie in Sachsen funktioniere und die Chancengleichheit politischer Parteien gewahrt werde. „Das jetzt vorliegende Urteil ermöglicht eine Landtagswahl mit einem verlässlichen Ergebnis, über dem nicht von vornherein das Damoklesschwert einer Neuwahl schwebt.“ Ähnlich äußerte sich Henning Hohmann, der Generalsekretär der SPD in Sachsen. Die Entscheidung des Gerichts schütze die Demokratie in Sachsen, sagte er.