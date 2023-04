Aktualisiert am

Der AfD-Europaabgeordnete Nicolaus Fest muss um seine Mitgliedschaft in der Partei fürchten: Der Bundesvorstand hat einstimmig beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren gegen Fest zu prüfen. Ein Sprecher der AfD bestätigte der F.A.Z. einen entsprechenden Bericht der „Welt“.

„Der Bundesvorstand der AfD prüft derzeit eine satzungsgemäße Parteiordnungsmaßnahme gegen Herrn Dr. Nicolaus Fest wegen fortgesetzter Nichtzahlung seiner zu zahlenden Mandatsträgerbeiträge. Eine endgültige Entscheidung in der Angelegenheit wird zur nächsten Präsenzsitzung des AfD-Bundesvorstandes erwartet“, zitiert die „Welt“ einen AfD-Sprecher.

Das monatliche Brutto-Grundgehalt für Europaabgeordnete beträgt 9166 Euro. Europaabgeordnete müssten nach Satzung demnach monatlich 733 Euro an die Partei entrichten. Fest zahlt die Mandatsträgerbeiträge seit Juli 2022 nicht mehr. In einer Mail von Fest an die AfD-Bundesgeschäftsstelle vom Januar 2023, die der „Welt“ vorliegt, begründet er dies mit einem Leak aus einer internen Chatgruppe der AfD-Delegation im Europaparlament.

Screenshot durchgestochen

Am Tag des Todes des Präsidenten des Europäischen Parlaments David Sassoli im Januar 2022 hatte Fest über diesen in dem Gruppenchat geschrieben: „Endlich ist dieses Dreckschwein weg.“ Darüber berichtete damals das ARD-Hauptstadtstudio. Fest schreibt in der Mail, dass ein ranghoher AfD-Funktionär im Juli 2022 behauptet habe, dass AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel den Screenshot durchgestochen habe.

Er könne keine Partei finanzieren, so Fest, von der er annehmen müsse, „dass ihre Sprecherin in eine möglicherweise kriminelle Intrige gegen mich verwickelt sei“.

Mehr zum Thema 1/

Ein Sprecher von Alice Weidel sagte der „Welt“: „Die haltlosen Spekulationen, die in dem Schreiben von Herrn Fest genannt sind, sind ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver und entbehren jeder Grundlage.“

Fest sagte der Zeitung: „Meiner Auffassung nach gab und gibt es eine Vereinbarung mit Herrn Chrupalla. Solange er die Behauptungen nicht geklärt hat, muss ich keine Mandatsträgerbeiträge zahlen. Das gilt unverändert. Ich finde es enttäuschend, dass sich Herr Chrupalla nicht mehr an unsere Vereinbarung hält, und warte ab, was passiert.“