Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke hat Deutschland als „nicht souverän“ und „nach wie vor teilbesetztes und fremdbestimmtes Land“ bezeichnet. Auf einer gemeinsam von Pegida und AfD in Dresden veranstalteten Kundgebung am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine erklärte Höcke vor etwa 800 Demonstranten, dass auch die Vereinigten Staaten fremdbestimmt seien, „fremdbestimmt von einer kriegsgeilen Elite“.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Der deutschen Bundesregierung warf Höcke vor, den Krieg in der Ukraine anzuheizen. „Die Baerbocks und Strack-Zimmermanns dieser Republik und diese ganzen globalistischen Handpuppen, das sind Kriegstreiber!“, sagte Höcke unter Beifall und „Ami-go-home“-Rufen.

Die Bezeichnung „Globalisten“ oder „globalistisch“ dient Rechtsextremisten als Code für die Steuerung einer angeblich von jüdischen Eliten beherrschten Welt. Höcke, den das Bundesamt für Verfassungsschutz als Rechtsextremisten eingestuft hat, bedient sich in seinen Reden immer wieder dieses antisemitischen Sprachbildes.

Kriegsanalyse à la Höcke

Der Krieg in der Ukraine wiederum, daran ließ Höcke am Freitag keinen Zweifel, sei „ein Stellvertreterkrieg der Vereinigten Staaten von Amerika“. Zwar sei der Angriff Russlands formal ein völkerrechtswidriger Akt. Aber es sei nicht entscheidend, wer den ersten Schuss abgegeben habe, sondern welche Vorgeschichte ein Krieg habe.

Diese Vorgeschichte wiederum legte der frühere Geschichtslehrer sodann seinem Publikum dar. So habe Putin „wieder und wieder die Hand in Richtung Westen ausgestreckt“. Statt sie zu ergreifen, habe sich die NATO nach Osteuropa ausgedehnt. Dass die Staaten Osteuropas freiwillig die Aufnahme in das Bündnis beschlossen, kommt bei Höcke ebenso wenig vor wie der Protest der ukrainischen Opposition gegen die damalige Regierung 2014 auf dem Maidan in Kiew.

Putins Echo

Höcke bezeichnet den Protest vielmehr als einen vom Westen angeheizten Putsch, der zu einem Bürgerkrieg gegen die russischstämmige Bevölkerung in der Ostukraine geführt habe, und er suggeriert, dass Russland dieser Bevölkerung zur Hilfe geeilt sei. Diese Vorgeschichte jedoch, so Höcke, werde „von unseren gleichgeschalteten Medien nicht erzählt“.

Mit dieser Erzählung, die lupenrein der Putins entspricht, stillte Höcke die Sehnsucht des Publikums nach einem eindeutigen Schuldigen an dem Morden in der Ukraine. Im Publikum sind zahlreiche russische Fahnen sowie die der rechtsextremistischen Partei „Freie Sachsen“ zu sehen. Auf Schildern fordern die Menschen „Schluss mit dem Krieg gegen Russland“ oder „Stalingrad – diesmal ohne uns!“ Ukrainische Flaggen, Schilder zur Unterstützung der Ukraine oder Solidaritätsbekundungen mit dem überfallenen Land sucht man hier vergeblich.

Mehr zum Thema 1/

Bereits vor Höcke hatten der frühere österreichische FPÖ-Vizekanzler Hans-Christian Strache sowie Sachsens AfD-Chef Jörg Urban auf der Bühne eine ganz ähnliche Geschichte erzählt und dem Westen vorgeworfen, den Krieg anzufachen. Unter dem Beifall des Publikums forderten sie Friedensverhandlungen, bei denen „beide Seiten Abstriche mache“ müssten.

Zudem forderten sie das Publikum auf, an diesem Samstag zu der von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierten Demonstration nach Berlin zu fahren. Unter dem Jubel der Demonstranten forderte Höcke Wagenknecht explizit auf, in die AfD zu wechseln.

Gegendemo auf dem Neumarkt

Ein paar hundert Meter entfernt von dieser Veranstaltung demonstrierten am Freitag jedoch auch rund 1500 Menschen auf dem Dresdner Neumarkt für Solidarität mit der Ukraine. „Unser persönliches Mitgefühl und unsere Solidarität gehören den Menschen in und aus der Ukraine“, sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Zugleich bedankte er sich bei all jenen, die Ukrainer bei sich aufgenommen haben.

Inzwischen leben bereits mehr als 9000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der Elbestadt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, bedankten sich in einer auf Großleinwand übertragenen Videobotschaft bei den Menschen in Deutschland. Der russische Angriffskrieg sei eine Bedrohung für die gesamte demokratische Welt, sagte Klitischko. „Wir kämpfen jeden Tag für die Unabhängigkeit und Freiheit nicht nur unseres Landes und seiner Bürger, sondern für eine friedliche Zukunft eines jeden Europäers.“

Ihre Ansprachen beendeten sie mit den Worten „Slava ukraini!“ („Ruhm der Ukraine“). Die Menschen auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche, wohin auch zahlreiche Ukrainer gekommen waren, antworten darauf mit „Gerojam slava!“ („Ruhm den Helden“).