Aktualisiert am

Am Ende gibt es doch noch Streit – und zwar richtig

AfD-Parteitag : Am Ende gibt es doch noch Streit – und zwar richtig

Kurz vor dem Ende entbrennt auf dem AfD-Parteitag in Riesa ein heftiger Streit. Grund ist eine Europa-Resolution, die es in sich hat. Verfasst wurde sie von Alexander Gauland und Björn Höcke.

Am dritten Tag ihres Bundesparteitags sind die AfD-Delegierten in eine dramatische europapolitische Kontroverse geraten, die die Autorität ihrer gerade gewählten Vorsitzenden desavouriert hat. Eine Resolution, die unter anderem die „einvernehmliche Auflösung der EU“ befürwortet, wurde zum argumentativen Kampffeld zwischen den Rechtsfundamentalisten und dem gemäßigten Flügel der Partei. Der Text dieses Antrages war zwar vom zuständigen außenpolitischen Fachausschuss gebilligt worden, stieß aber in der Debatte auf scharfen Widerstand.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die neue Parteivorsitzende Alice Weidel sprach von sprachlichen Ungereimtheiten. Andere nannten den Inhalt „toxisch“ und „unausgewogen“ oder monierten, der Antrag werde der aktuellen Situation nicht gerecht. Der Krieg Russlands in der Ukraine werde nicht beim Namen genannt, vielmehr werde bloß von einem „Ukraine-Konflikt“ gesprochen. Die Europa-Resolution wurde unter anderen vom AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland und vom Vorsitzenden der Thüringer AfD Björn Höcke verfasst.

Sie geben an, der „Ukraine-Konflikt hat auch vor Augen geführt, dass die Sicherheitsinteressen Europas und der USA nicht deckungsgleich sind“. Deutschland und Europa müssten sich entscheiden „zwischen einem neuen bipolaren Ringen von Supermächten (USA und China) oder einer multipolaren Weltordnung des Interessenausgleichs und der Koexistenz“. Zur aktuellen Situation in Europa formulieren die AfD-Autoren, die europäischen „Eliten“ seien „geopolitische Schlafwandler“ und „zu Akteuren einer forcierten Globalisierung herabgesunken, während die Bevölkerungen dem Erziehungsprogramm der politischen Korrektheit unterzogen wurden“. Weiter heißt es, die Folgen davon seien „die Preisgabe menschlich-sozialer Gewissheiten, ein fehlender Wille zur Selbstbehauptung und der Verlust der Wehrhaftigkeit“.

„Notwendiger Ausgleich mit Russland“

Trotz der Beschwörung von Eigenständigkeit und militärischer Schlagkraft der Europäer plädiert der Text für einen „Ausgleich mit Russland“. Dazu heißt es, es dürfe „der notwendige Ausgleich mit Russland nicht das berechtigte Sicherheitsbedürfnis unserer mittel- und osteuropäischer Partnerländer beeinträchtigen“. Der Ukraine wird der Status eines „blockfreien und neutralen Brückenstaates“ zugebilligt.

Höcke sagte zur Begründung des Textes, mit der Resolution wolle die AfD dem Eindruck begegnen, sie plädiere allein für einen Austritt Deutschlands aus der EU. Stattdessen wolle sie aber „Schritte beschreiben, um die EU zu überwinden“. Die EU sei das „institutionalisierte Anti-Europa“. Sie fördere „Ansätze der Dekadenz“ und unternehme „Angriffe auf unseren Wesenskern als Deutsche und Europäer“. Nach Ansicht der Autoren der Resolution soll die EU zwar nicht länger bestehen, doch soll an ihre Stelle eine neue Gemeinschaft mit gemeinsamem Markt treten, die durch eine „Europäische Verteidigungsgemeinschaft“ zu ergänzen sei.

Nach mehreren Versuchen, die kontroverse Resolution an zuständige Fachausschüsse zur Überarbeitung zurückzugeben, die alle nicht die notwendige Mehrheit fanden, bemühte sich nach Weidel auch der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla vergebens um eine Beilegung. Er lobte den „guten Antrag“, bat aber gleichwohl um dessen Überweisung an den neuen Bundesvorstand, um diesen nochmals bearbeiten zu können. Auch seine Bitte wurde mit dem knappsten möglichen Ergebnis von zwei Stimmen abgelehnt.

Darauf folgten immer weitergehende Versuche, eine Abstimmung über den Text zu verhindern – bis hin zu dem Geschäftsordnungsantrag, den Parteitag ohne eine Entscheidung in dieser Sache zu beenden. Der Delegierte, der diese Notbremse ziehen wollte, sah die Arbeit der vergangenen drei Tage in Trümmern: Die Partei habe doch mit der Wahl einer neuen Führung Einigkeit demonstrieren wollen und einen neuen Aufbruch – nun erreiche sie das Gegenteil: „Wir demontieren uns hier selbst“. Doch auch sein Versuch scheiterte mit knapper Mehrheit.

Die nächste Notbremse lautete: Unterbrechung des Parteitags für eine Stunde; auch dafür keine Mehrheit. Es folgte noch ein Versuch, der Chrupallas Vorschlag der Rücküberweisung variierte; wieder gab es eine Ablehnung mit der allerknappsten Mehrheit. Erst im dritten Anlauf schaffte es Chrupalla, eine Abstimmung zu verhindern und eine Überweisung an den Bundesvorstand durchzusetzen. Er ging dazu ans Bühnenmikrofon und scharte die AfD-Vorsitzenden mehrerer Landesverbände um sich. Danach wurde der Parteitag mit Mehrheitsbeschluss vorzeitig beendet. Letzter Tagesordnungspunkt – die Nationalhymne.