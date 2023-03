Brutaler Angriff: Ein von einem Feuerlöscher getroffener Polizist wird während einer Demonstration gegen die AfD am Samstag in Offenburg von zwei Polizisten versorgt. Bild: dpa

Bei einer Demonstration gegen den AfD-Landesparteitag in Offenburg in Baden-Württemberg sind am Samstag nach jüngsten Angaben der Polizei 53 Beamte verletzt worden. Einige von hätten Prellungen und Schürfwunden davongetragen, weil sie geschlagen und getreten worden seien, wie die Polizei am Sonntag in Offenburg mitteilte.

Andere Polizisten hätten Atemwegsreizungen erlitten, weil sie mit einem Feuerlöscher gezielt angesprüht worden seien und Vermummungsmaterial, Kleidung und Pyrotechnik gebrannt hätten. Nach dem Einsatz seien 17 Beamte dienstunfähig, berichtete die Polizei weiter und aktualisierte damit ihre Angaben vom Samstag. Zwei Demonstrationsteilnehmer seien ebenfalls verletzt.

Wie ein dpa-Reporter berichtete, setzten Beamte Schlagstöcke gegen Demonstranten ein, um den Protestzug zu stoppen. Gleichzeitig seien die Teilnehmer per Lautsprecher aufgefordert worden, friedlich zu bleiben. Aus der Menge von etwa 400 Demonstranten heraus waren den Angaben zufolge zuvor Farbbeutel gegen Gebäude und auf einen Polizisten geworfen worden. Zudem hätten sich die Demonstranten der Anordnung widersetzt, ihren Marsch wegen Verstößen gegen die Auflagen zu stoppen. Dabei sei es zu „Handgreiflichkeiten“ gekommen.

Erst Farbbeutel, dann rohe Gewalt

„Bislang wurden gegen mehrere Teilnehmer der Demonstration 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet“, hieß es. Es gebe eine Ermittlungsgruppe, die mögliche Straftäter identifiziere und die Verfahren bearbeite.

Der Marsch sei schließlich von den Einsatzkräften aufgehalten und „der unfriedliche Teil des Demonstrationszuges aus der Versammlung ausgeschlossen" worden. Einige dieser ausgeschlossenen Demonstranten legten dann später den Polizei-Angaben zufolge das Feuer.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben von mehr als 400 Personen die Personalien auf. „Es stehen Vorwürfe des schweren Landfriedensbruchs, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung im Raum“, erklärte die Polizei. Mehrere mutmaßliche Tatverdächtige seien bereits identifiziert worden.

Die AfD Baden-Württemberg hatte sich am Samstag in der badischen Stadt Offenburg mit mehreren Hundert Mitgliedern zu ihrem Landesparteitag versammelt. Das Treffen soll an diesem Sonntag enden. Zuvor hatten der Polizei zufolge bei einer anderen Demonstration rund 1200 Gegner friedlich in der Innenstadt und am Messegelände demonstriert, wo das das AfD-Treffen stattfand.