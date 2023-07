Eine bessere und billigere Presse hätte sich die AfD für ihr langes Wochenende in Magdeburg nicht wünschen können. Sie musste gar nichts dafür tun. Erst erklärte der CDU-Vorsitzende, wie mit der AfD (nicht) umzugehen sei, dann wurde ihm fast schon in AfD-Manier das Wort im Munde umgedreht und herauskam eine CDU, die mit der AfD womöglich zusammenarbeiten wolle.

Das ist zwar fake news, aber eine, die nicht dafür gehalten wird. Wieso wünscht sich die AfD da noch eine „Gegenöffentlichkeit“, wenn doch die Öffentlichkeit offenbar nichts Schöneres kennt, als dass sich ihre etablierten Protagonisten gegenseitig die Beine stellen?

Viel Empörung in Deutschland

Sie braucht diese Gegenöffentlichkeit aus einem ganz anderen Grunde gar nicht mehr: Sie hat sie schon. Dort werden Inhalte auf radikale bis hasserfüllte Weise verbreitet, die offenbar effektiver ist als eine auf Moral getrimmte Abscheu. Die beruhigt zwar das öffentliche, vor allem aber das eigene Gewissen, bewahrt nur leider davor, eigene Fehler, Versäumnisse und blinde Flecken zu erkennen.

Viel Empörung ist in Deutschland deshalb zu hören, viel von Nazis, Rechtsextremismus, Verfassungsfeinden, Demokraten gegen Rechts und Lehren aus der Geschichte. Aber nur wenig von Argumenten, die den Inhalt der AfD aufspießen, zerpflücken oder überflüssig machen. Für die Wahlkämpfe im Herbst, erst recht aber im nächsten Jahr, wenn die Europawahl und die Landtagswahlen in Ostdeutschland anstehen, ist das eine denkbar schlechte Vorbereitung.

In Magdeburg präsentiert sich eine Partei, die Deutschland aus der EU führen will, die das Europäische Parlament für eine Fehlkonstruktion hält und den Euro abschaffen will; eine Partei, die Schengen einschränken, eine „Festung Europa“ bauen und die Einwanderung rückgängig machen will; eine Partei, die in allem, was sie tut, auf die nationalistische Karte setzt. Wenn sie nicht gerade dabei sind, die AfD als Waffe gegen sich selbst einzusetzen: Dagegen die besseren Argumente zu finden, sollte für Grüne, SPD, FDP, CDU und CSU doch wohl ein Leichtes sein. Oder?