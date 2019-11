F.A.Z. exklusiv : Chrupalla tritt gegen Curio an – Gauland verzichtet

Der sächsische AfD-Politiker Tino Chrupalla tritt bei der Wahl zum Vorsitzenden der AfD beim Parteitag am kommenden Wochenende als Nachfolger von Alexander Gauland an. Das hat die AfD-Spitze am Dienstagabend bei einem Krisentreffen beschlossen, wie sein Büro am Mittwoch der F.A.Z. bestätigte. Dabei wurde nach F.A.Z.-Informationen zugleich vereinbart, dass Gauland selbst nicht mehr kandidieren wird. Gauland hatte eine solche Kandidatur noch einmal erwogen, nachdem der Berliner Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio seine Kandidatur für den Posten des Vorsitzenden angekündigt hatte. Gauland hält Curio dem Vernehmen nach für ungeeignet, die Partei zu führen und setzt auf den Handwerksmeister Chrupalla, der in der Parteispitze den Osten repräsentieren soll.

Bei dem Krisentreffen sollen die Teilnehmer übereingekommen sein, dass die Chancen, dass Chrupalla gewählt wird, groß sind. So will die Strömung „Der Flügel“, der Chrupalla nicht angehört, mit großer Mehrheit für ihn stimmen. An dem Treffen nahmen neben Gauland und Chrupalla auch der Co-Parteivorsitzende Jörg Meuthen, die Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alice Weidel, der Vize-Vorsitzende Georg Pazderski und der inoffizielle „Flügel“-Chef Andreas Kalbitz teil.

Der Berliner Bundestagsabgeordnete Curio gilt als besserer Redner als Chrupalla, der durch sein rhetorisches Talent die Zuhörer begeistern kann. Er gilt aber als Einzelgänger, der wenig kommuniziert, schlecht organisieren kann und keine Absprachen trifft. Viele zweifeln deshalb daran, dass er so integrierend wirken kann, wie es von einem Parteivorsitzenden erwartet wird. Chrupalla ist als Redner weniger begabt, verfügt aber über organisatorische Fähigkeiten und würde die Landesverbände der AfD im Osten repräsentieren, die zuletzt bei den Wahlen gut abgeschnitten haben.

Chrupalla und Curio würden im zweiten Wahlgang gegeneinander antreten, im ersten Wahlgang will der bisherige Ko-Vorsitzende Meuthen wiedergewählt werden. Gauland könnte nur für den Fall, dass sich weder Chrupalla noch Curio durchsetzen, in einem gesonderten dritten Wahlgang noch einmal kandidieren.