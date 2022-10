Bundesverfassungsgericht : Millionen für die AfD-Stiftung?

Aktualisiert am

Fast 660 Millionen Euro gingen zuletzt an parteinahe Stiftungen. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung wird bisher nicht bedacht – was die AfD nun ändern will. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Erika Steinbach, Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) im Februar in Berlin Bild: dpa

Worum geht es?

Die AfD will in Karlsruhe erreichen, dass die ihr nahe stehende Desiderius-Erasmus-Stiftung staatliche Unterstützung erhält und an den sogenannten Globalzuschüssen beteiligt wird. Dabei geht es um viel Geld. Zuletzt wurden den sechs parteinahen Stiftungen von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken insgesamt etwa 660 Millionen Euro überlassen. Für die AfD könnte es um bis zu 70 Millionen Euro gehen. Im europäischen Vergleich dürfte die Höhe der Zuwendungen konkurrenzlos sein.

Wer klagt gegen wen?

Das Organstreitverfahren der AfD richtet sich gegen den Bundestag, dessen Haushaltsausschuss, die Bundesregierung, das Bundesinnen- und das Bundesfinanzministerium.

Wie wird argumentiert?

Die AfD beruft sich in Karlsruhe auf das Recht auf Chancengleichheit gemäß Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 beziehungsweise auf Artikel 3 Grundgesetz. Die Antragsgegner meinen dagegen, dass die Anträge der AfD schon unzulässig sind, also die förmlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. In der Sache sind sie der Auffassung, dass Parteien keinen unmittelbaren Anspruch auf eine Förderung der ihnen nahestehenden Stiftungen haben. Außerdem gebe es sachliche Gründe für eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Stiftungen. Einer Stiftung, die einer Partei nahesteht, die als „extremistischer Verdachtsfall“ geführt wird, möchten die Antragsgegner nicht Millionen für die Bildungsarbeit überlassen.

Wie ist die bisherige Praxis?

Weder die Gewährung öffentlicher Mittel noch deren Zurückhaltung sind bisher gesetzlich geregelt. Seit 1967 entscheidet über die staatlichen Zuschüsse an parteinahe Stiftungen allein der Haushaltsgesetzgeber, also der Bundestag. 1986 billigte das Bundesverfassungsgericht diese Praxis. Mit Blick auf die „Berührungspunkte“ zwischen den Stiftungen einerseits und den politischen Parteien andererseits hoben die Richter aber die verfassungsrechtlich geschützte Gleichbehandlung hervor. Sie gebiete es, dass eine staatliche Förderung alle „dauerhaften, ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen in der Bundesrepublik Deutschland angemessen berücksichtigt“.

Üblich war bisher, dass eine Stiftung dann Mittel erhält, wenn die entsprechende Partei zum zweiten Mal hintereinander in den Bundestag gewählt wurde. In ihren Anfängen mussten auch die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll- und die Rosa-Luxemburg-Stiftung aus dem Umfeld der Linkspartei ohne staatliche Unterstützung auskommen. Als die AfD im Jahr 2017 erstmals in den Bundestag einzog, war deshalb leicht zu begründen, dass die ihr nahestehende Desiderius-Erasmus-Stiftung keine Zuwendungen erhält. Inzwischen ist aber auch die AfD zum zweiten Mal im Parlament vertreten.

Wie haben sich die anderen Parteien positioniert?

Lange Zeit setzten sich nur die Grünen für eine eigenständige gesetzliche Grundlage der Stiftungsfinanzierung ein. In der vergangenen Legislaturperiode bekamen sie für ihren Vorstoß zu einem Gesetz, das die Finanzierung verbindlich und transparent regeln sollte, kaum Unterstützung. Im Koalitionsvertrag einigten sich die Ampelparteien dann darauf, die Arbeit und Finanzierung der politischen Stiftungen „rechtlich besser“ abzusichern. Ein Gesetzentwurf liegt aber immer noch nicht vor.

Bisher gibt es lediglich einen Haushaltsvermerk, der Teil des Haushaltsgesetzes ist. Demnach werden parteinahe Stiftungen nur finanziert, wenn sie „jederzeit die Gewähr bieten, dass sie sich zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten“. Schon wenn „begründete Zweifel an der Verfassungstreue von Organen oder Beschäftigten bestehen“, dürfen keine Globalzuschüsse gewährt werden.

Die Unionsfraktion ist sich unsicher, ob sie darüber hinaus ein Gesetz für nötig erachtet. Auch die Ampelfraktionen sind sich uneins. Grund für den Unmut liefert die SPD, die darauf verwiesen hat, dass ein Gesetz nur eine unter mehreren Möglichkeiten sei. Infrage kämen auch ein einfacher Beschluss im Haushaltsgesetz oder eine Verwaltungsvorschrift. In der Koalition macht der Verdacht die Runde, die Sozialdemokraten befürchteten mit Blick auf die ihnen nahestehende Friedrich-Ebert-Stiftung, durch eine gesetzliche Regelung finanzielle Nachteile zu erleiden.

Welche Aussichten hat die AfD?

Die AfD hat schon zwei Mal per Eilverfahren versucht, vor dem Verfassungsgericht eine Finanzierung der Desiderius-Erasmus-Stiftung zu erstreiten. Beide Male scheiterte die Partei, zuletzt im August. Das sagt allerdings nichts über den Ausgang des Hauptsacheverfahrens aus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Richter die bisherige Praxis für verfassungswidrig erklären und eine gesetzliche Regelung für die Finanzierung der parteinahen Stiftungen fordern.