„Kyffhäusertreffen“ : AfD muss Geldstrafe an den Bundestag bezahlen

Die AfD hätte Einnahmen aus dem „Kyffhäusertreffen“ in Thüringen in ihrem Rechenschaftsbericht angeben müssen. Hat sie aber nicht getan. Nun werden mehr als 34.000 Euro Strafe fällig.

Die AfD muss wegen Unregelmäßigkeiten in ihrem Rechenschaftsbericht eine Strafe an den Bundestag bezahlen. Wie ein Sprecher der Bundestagsverwaltung dieser Zeitung mitteilte, wurden Einnahmen und Ausgaben bei dem vom thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke ausgerichteten „Kyffhäusertreffen“ nicht im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 angegeben. Das „Kyffhäusertreffen“ fand auf dem Gebiet des AfD-Kreisverbandes Nordhausen-Eichsfeld-Mühlhausen statt. Dieser hätte die eingenommenen 17084 Euro und 48 Cent an den Landesverband melden sollen, der wiederum die Beträge an den Bundesschatzmeister der AfD weiterleitet, der einen Rechenschaftsbericht erstellt. Den Einnahmen standen laut AfD etwa gleich große Ausgaben gegenüber. Weil Strafen der Bundestagsverwaltung immer das Doppelte des Fehlbetrages betragen, muss die AfD nun 34168 Euro und 96 Cent bezahlen.

„Ein Widerspruch ist aussichtslos“

Der Sprecher der thüringischen AfD, Torben Braga, kündigte eine juristische Prüfung an. „Die Sache ist noch nicht rechtskräftig“, sagte er dieser Zeitung. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hingegen äußerte Skepsis, ob ein Widerspruch erfolgreich sein kann. „Die Strafzahlung wird Bestand haben, ein Widerspruch ist aussichtslos“, sagte Meuthen unter Berufung auf Juristen der Partei. Er „verbuche das unter Lehrgeld“.

Seit Anfang des Jahres hatten AfD und Bundestagsverwaltung über den Vorgang gestritten. Veranstalter des „Kyffhäusertreffens“ war nicht die AfD, sondern Höckes Sammelbewegung „Der Flügel“. Die Bundestagsverwaltung vertritt laut der AfD die Auffassung, dass „Der Flügel“ ein Teil der Partei ist und seine Einnahmen von der Partei deklariert werden müssen. Für die AfD ist die Meldung solcher Einnahmen eigentlich ein Vorteil: Je höher ihre Einnahmen, umso größer ihr Anteil an der staatlichen Parteienfinanzierung.

Meuthen hatte vor dem Hintergrund im ZDF-Sommerinterview gesagt, der „Flügel“ sei „nicht Teil der AfD“. Nachdem das von „Flügel“-Anhängern kritisiert wurde, hatte Meuthens Ehefrau im Internet geschrieben: „Ihr seid dumm, einfach nur dumm und widerlich. Ihr kapiert den Kontext überhaupt nicht. Wenn Jörg im TV sagt, dass der Flügel Bestandteil der Partei ist, wird es richtig teuer für die Partei, denn dann wären die Kyffhäuserfinanzierungen nicht deklarierte Parteieinnahmen!“ Seine Frau habe ihm den Kommentar vor der Veröffentlichung vorgelegt und gefragt: „Kann ich das raushauen?“, sagte Meuthen dieser Zeitung. Er habe zugestimmt. Die Bundestagsverwaltung sei aber nicht durch dieses Eingeständnis auf den Vorgang aufmerksam geworden, der Rechenschaftsbericht sei viel früher moniert worden. „Wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass die Bestrafung nahezu sicher ist“, sagte Meuthen.